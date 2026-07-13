Cirsa adquiere una participación mayoritaria en el operador número uno de casino online de Paraguay

Slots del Sol - CIRSA

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha adquirido una participación mayoritaria en el operador número uno de casino online de Paraguay, Slots del Sol, según ha anunciado en un comunicado este lunes.

Esta compañía opera una "exitosa oferta" de casino online a través de 'slotsdelsolonline.com', complementada con dos casinos y dos salas de juego en Paraguay, con lo que esta estructura omnicanal, a juicio de Cirsa, está "plenamente alineada con su estrategia".

Con esta adquisición, Cirsa entra en el país latinoamericano, un "mercado adyacente que encaja perfectamente con la estrategia de diversificación internacional de la compañía, al ofrecer una economía estable y en crecimiento, y en el ámbito del juego, con una regulación estable desde hace muchos años".

REFUERZO DE SU ESTRATEGIA OMNICANAL

Esta operación permitirá a Cirsa "seguir reforzando su estrategia omnicanal, con una posición de liderazgo en un mercado en crecimiento estructural". Se espera que la transacción, por sus características incrementales, sea "altamente positiva" para la compañía en términos de creación de valor y rentabilidad.

El presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, ha señalado que esta compra "refuerza el compromiso estratégico de la firma con la aceleración del crecimiento en el ámbito del juego online". "Paraguay representa un mercado regulado atractivo y muy estable, con sólidos fundamentos, y Slots del Sol nos proporciona una plataforma líder desde la que podremos seguir ampliando nuestras capacidades online en la región", ha añadido.

De su lado, el consejero delegado de Cirsa, Antonio Hostench, ha afirmado que "Slots del Sol ha demostrado un desempeño excepcional, con destacadas capacidades en la operación online". "Estamos encantados de asociarnos con sus socios fundadores y convencidos de que podremos combinar nuestra experiencia global y nuestras capacidades 'best-in-class' con su conocimiento y experiencia local para impulsar el crecimiento futuro", ha destacado, enfatizando que este movimiento contribuirá a "mejorar los márgenes de su negocio de juego online".

Por último, la empresa ha detallado que el múltiplo de la operación está en línea con operaciones anteriores realizadas por Cirsa, así como que esta se financiará con efectivo disponible y no se espera que tenga un impacto "significativo" en el apalancamiento del Grupo Cirsa.