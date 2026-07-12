PSOE y PP piden topar el sueldo de directivos de la imprenta de euros del Banco de España que cobran más de lo permitido

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Billetes, monedas, euros, euro, dineroEUROPA PRESS10/9/2014 EUROPA PRESS 10/9/2014 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el PP han coincidido en el Parlamento en pedir que se regule y se limite el sueldo de algunos directivos de la Imprenta de Billetes (Imbisa), una sociedad mercantil estatal creada en 2015 para producir los billetes de euro y que depende del Banco de España en la que, según desveló el Tribunal de Cuentas, hay altos cargos que se han beneficiado de subidas salariales superiores a las máximas posibles.

El organismo presidido por Enriqueta Chicano reveló en un informe de fiscalización que en lo relativo al personal directivo de Imbisa no sujeto a convenio colectivo algunas promociones de directivos no cumplieron los límites generales establecidos internamente, lo que originó subidas salariales "superiores a las posibles".

Ese informe de fiscalización ha desembocado en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y tanto PP como PSOE han registrado propuestas de resolución al informe relativas al asunto de los sueldos directivos y a las que ha tenido acceso Europa Press.

QUE SE APRUEBE UN MANUAL INTERNO

En este contexto, el PP pide a Imbisa un manual interno que describa de forma completa las competencias de las unidades directivas, las funciones de los responsables de cada una de ellas y se regule con mayor precisión y detalle las circunstancias, procedimiento y limitaciones de la promoción de estas categorías.

La formación de Alberto Núñez Feijóo quiere que en ese manual se especifique, particularmente, el grado de intervención de los órganos directivos del Banco de España en la toma de decisiones en materia de personal.

También instan a Imbisa a incluir en las notas correspondientes de la memoria de las cuentas anuales más información de los directivos encuadrados en cada una de las categorías de alta dirección, dirección y personal de mando y mandos intermedios y la vinculación de su nombramiento o encuadramiento con decisiones procedentes de los órganos directivos del Banco de España.

De su lado, el PSOE insta a continuar con la implantación de un manual interno que describa de forma completa las competencias de las unidades directivas y las funciones de sus responsables, y que regule con precisión los procedimientos de promoción en esas categorías.

En lo que se refiere al resto de propuestas de resolución, tanto PSOE como Sumar reclaman impulsar el cumplimiento íntegro del Plan de Igualdad de la entidad, que según el Tribunal de Cuentas todavía está pendiente; mientras que Vox insta a la Imprenta a recurrir a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real de Casa de la Moneda en los sucesivos concursos de suministro de papel.

Todas estas propuestas de resolución se debatirán y votarán en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas en una sesión que se espera ya para después del verano.