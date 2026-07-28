La CNMC archiva dos expedientes sancionadores a las firmas de aparcamientos EYSA y Empark

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MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado archivar los expedientes sancionadores que incoó a EYSA y Empark por presuntas prácticas de abuso de posición de dominio en el mercado del estacionamiento regulado, tras declarar como no acreditadas las supuestas infracciones.

Según las resoluciones dictadas por la Sala de Competencia, los elementos obrantes no permiten acreditar una conducta abusiva de exclusión por parte de Empark y EYSA "con el grado de certeza exigible".

EasyPark, proveedor de aplicaciones móviles y servicios digitales para el pago del aparcamiento regulado en más de 100 municipios españoles, denunció a esos dos operadores por abusar de su posición de dominio en Toledo, Manzanares, Algemesí y Pozuelo de Alarcón.

En concreto, aseguraba que le dificultaban el acceso a las plataformas tecnológicas de Empark y EYSA que son necesarias para ofrecer servicios de cobro mediante apps móviles a los usuarios.

Sin embargo, la CNMC no ha encontrado elementos que permitan acreditar una conducta abusiva de exclusión por parte de Empark y EYSA, por lo que ha procedido a archivar ambos expedientes.

En todo caso, advierte de que futuras conductas similares deberán seguir siendo examinadas individualmente, sin que pueda interpretarse que sean compatibles, en términos generales, con la normativa de defensa de la competencia.