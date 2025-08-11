La CNMV multa a Juan José Llinares con 40.000 euros por manipulación de mercado con EIDF

Archivo - Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 40.000 euros a Juan José Llinares Santisteban, en su condición de consejero delegado de Gestión de Patrimonios Mobiliarios, por el incumplimiento de la prohibición de manipulación de mercado en parte de su operativa desarrollada como proveedor de liquidez sobre acciones de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico (EIDF), entre el 4 de marzo y el 18 de mayo de 2022.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la acción representa la comisión de una "infracción grave tipificada en el artículo 295.13 de la Ley del Mercado de Valores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, en relación con los artículos 12 y 15 del Reglamento (UE) número 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado".

La resolución que impone la sanción únicamente es firme en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

El pasado viernes también se conoció que la CNMV había impuesto multas por un importe total de 6,4 millones de euros a Fernando Romero, expresidente y fundador de EIDF, su hermano Óscar Antonio Romero, así como otras dos personas físicas más, Arkaitz Lozano Hurtado y Enrique Noya Santos, y las sociedades Liquidaciones Vizcaya y Albujón Solar 81 por manipulación de mercado en la operativa sobre acciones del grupo de renovables en 2022.

Fernando Romero ha presentado un recurso contencioso-administrativo y se mantiene a la espera de que la Audiencia Nacional remita el expediente, por esta sanción impuesta por la CNMV.

Hace un año, Romero y su empresa Prosol presentaron una reclamación patrimonial al regulador bursátil por la gestión "irresponsable" de la CNMV en la suspensión de la cotización de EIDF.