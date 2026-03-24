COAG cree que el acuerdo comercial UE-Australia es una "traición" a agricultores y ganaderos españoles

Archivo - Unos corderos con su madre en una explotación ganadera - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado su "más enérgico rechazo" al Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la Unión Europea y Australia, cuya firma se ha producido este martes en Canberra, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha asegurado que este acuerdo es un "golpe directo" a la viabilidad económica del sector agrario y ganadero español y europeo, en un momento de vulnerabilidad de las explotaciones por los costes de producción disparados por el conflicto en Oriente Medio, los insumos energéticos y los fertilizantes en máximos históricos, y un mercado interior ya saturado por la acumulación de concesiones de acuerdos de libre comercio previos.

"La Comisión Europea ha cerrado esta negociación de forma acelerada y opaca, sin haber completado una evaluación de impacto sectorial rigurosa, sin transparencia sobre los volúmenes de cuota acordados y sin haber escuchado las advertencias repetidas de las organizaciones agrarias europeas", ha indicado el secretario General de COAG, Miguel Padilla.

De esta forma, hay varios sectores españoles que se verán afectados por este acuerdo, aquellos donde Australia presenta una competitividad estructural basada no en la eficiencia, sino en la ausencia de las exigencias ambientales, de bienestar animal y de trazabilidad que se imponen al productor europeo como es el caso de la carne de vacuno, de ovino, azúcar, arroz o lácteos.

"Hoy en Canberra se ha firmado un papel que le dice al ganadero de Badajoz, al pastor de Cuenca, o al ganadero de vacuno de Asturias, que sus años cumpliendo cada norma, asumiendo cada coste, adaptándose a cada exigencia de Bruselas no valen nada frente a casi 100.000 toneladas de importaciones australianas producida con hormonas que aquí están prohibidas. No es un acuerdo comercial. Es la confirmación de que en esta Unión Europea hay una agricultura a la que se le pide todo y se le protege de nada", ha lamentado Padilla.

En este contexto, COAG ha exigido al Gobierno de España que actúe de forma "urgente y con firmeza" ante las instituciones europeas para suspender la tramitación del acuerdo. "Si este acuerdo se aplica tal cual, van a cerrar explotaciones. Y las explotaciones que cierran no vuelven a abrir. Y los pueblos que se quedan sin ganaderos no vuelven a llenarse. Y la soberanía alimentaria que se pierde no se recupera con un discurso en Bruselas", ha apostillado el secretario general de COAG.