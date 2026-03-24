Díaz asegura que seguirá adelante con el nuevo registro horario "a pesar de los intentos de Economía"

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que su Departamento seguirá adelante con la reforma del registro horario "a pesar de los intentos del Ministerio de Economía" para que éste no se implemente.

En un mensaje en su cuenta de Bluesky recogido por Europa Press, la ministra ha subrayado que en España hay 2,5 millones de horas extra no pagadas a la semana y que éstas tienen que empezar a pagarse.

"Somos un Gobierno de izquierdas y protegemos a la gente trabajadora", ha recalcado la ministra.

Las palabras de Díaz se producen después de conocerse que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable al proyecto de Real Decreto que reforma el registro horario.

En dicho dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano consultivo del Gobierno hace mención a los informes desfavorables al proyecto que ha presentado el Ministerio de Economía.

En concreto, Economía valora desfavorablemente la puesta en marcha del registro horario impulsado por Trabajo al entender que se necesita un periodo transitorio más amplio para su aplicación (la norma da 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su implementación) y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes, así como que se tenga en cuenta la realidad de cada sector.

En esta línea, el Ministerio de Economía ve necesario revaluar la necesidad de imponer cargas burocráticas adicionales a las empresas.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo advierte además en sus informes de que las pymes se verán obligadas a implantar sistemas digitales que precisan licencias de software, costes de puesta en marcha y dificultades iniciales, además de la formación de los trabajadores. Por ello, propone que sea la propia Administración la que desarrolle un sistema o aplicación pública accesible en su coste para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica.