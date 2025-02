COAG reclama "medidas excepcionales" para el sector agrario tras aprobarse una nueva subida del SMI

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

COAG ha reclamado "medidas excepcionales" para el sector agrario, después de que este martes el Consejo de Ministros haya aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Pedimos que se apliquen medidas excepcionales, sobre todo lo que tiene que ver con las cargas sociales, que también aumentan al subir el salario mínimo interprofesional. Además, para futuras subidas, lo que pedimos es que se anticipen, que no se hagan de esta forma, de la noche a la mañana, sin capacidad alguna de poder reaccionar", ha asegurado el responsable relaciones laborales de COAG, Andrés Góngora.

La organización agraria ha recordado que con esta nueva subida del SMI se acumula un alza de más de un 70% en los últimos cinco años. "Esto va a hacer que suban los costes de producción en algunas explotaciones, puesto que ya con esta subida vuelve a superar el salario que está establecido en los convenios provinciales", ha explicado.

"No podemos entender que este tipo de medidas no se anuncien con suficiente antelación como para poder negociar los contratos agrícolas y el agricultor, en medio de una campaña, no tenemos ninguna capacidad de poder aumentar los precios por los que cobramos nuestros productos, debido a que es la gran distribución quien fija estos precios", ha lamentado.

En la misma línea se ha pronunciado Asaja, que ha señalado que esta subida del SMI supone un "golpe insostenible" para el campo, lamentando también que se haya producido "sin consenso con la patronal", poniendo en jaque el futuro de un sector que ya enfrenta una crisis estructural debido al aumento de los costes de producción, costes salariales y sociales, y a la falta de mano de obra.

"Cualquier subida del salario mínimo es inasumible en el campo. Desde 2016, el incremento ha sido del 80%, lo que está llevando al límite a muchas explotaciones", ha señalado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

La organización agraria ha indicado que el incremento aprobado eleva el salario mínimo neto a 1.184 euros por 14 pagas, pero que el "coste real para el empresario agrícola" será de 1.925 euros por trabajador. De este importe, el empleado verá descontados 720 euros en cotizaciones e IRPF, un aspecto que el Gobierno no aclara y que afecta directamente a los asalariados del campo.

En este contexto, Asaja reclama un periodo transitorio amplio para la aplicación de la medida en el sector agrario, bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para aliviar el impacto en las explotaciones y flexibilización en la contratación de temporeros para evitar la pérdida de campañas clave.