Coca-Cola y la embotelladora Arca Continental Lindley invertirán 865,5 millones en Perú para ampliar negocios

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola Perú y la embotelladora Arca Continental Lindley invertirán 1.000 millones de dólares (865,6 millones de euros) en Perú durante los próximos cinco años para ampliar y modernizar su infraestructura productiva, operativa y de atención al mercado.

Según se desprende del comunicado emitido por Arca Continental Lindley, el anuncio de la inversión se ha realizado durante una visita protocolaria de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a la planta que la compañía tiene en Pucusana, al sur de Lima.

"Esta inversión reafirma nuestra confianza de largo plazo en el Perú. En Arca Continental seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades productivas, comerciales y de distribución, impulsando un crecimiento rentable y sostenible que genere valor compartido y contribuya al desarrollo de las comunidades donde operamos", ha afirmado el director ejecutivo de Arca Continental Lindley, Enrique Pérez Barba.

En este sentido, Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley apoyarán acciones para paliar los efectos del fenómeno de 'El Niño Costero' en coordinación con las autoridades competentes.

"Pondremos a disposición dos millones de litros de agua y 150.000 mantas elaboradas a partir de botellas PET recicladas para apoyar a las familias que sean afectadas por el 'El Niño Costero'", ha indicado el gerente general de Coca-Cola Perú, David Peñalver.

Además, ambas empresas construirán un servicio de agua potable y alcantarillado para más de 31.000 personas en el distrito de Pucusana, obras que costarán 291 millones de soles (74,5 millones de euros)