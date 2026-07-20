Codorníu comprará un 20% más de uva durante la vendimia para ayudar a los viticultores

Codorníu - CODORNÍU

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Codorníu prevé incrementar un 20% la compra de uva durante la vendimia de este año para reforzar su compromiso con el territorio y "con las más de 300 familias viticultoras con las que mantiene contratos de suministro", informa en un comunicado este lunes.

Afirma que la vendimia llega en un contexto muy diferente al de campañas anteriores ya que, tras varios años de sequía, las viñas han experimentado una significativa recuperación productiva y las previsiones apuntan a más producción que en 2025.

Esta recuperación, sin embargo, coincide con una "creciente preocupación en el sector por los excedentes de uva y por la incertidumbre sobre la capacidad de absorción de toda la producción".

En este sentido, ha afirmado que mantendrá todos los compromisos adquiridos e incrementará las cantidades de compra en muchos casos, y estima que durante esta campaña generará una aportación económica superior a los 9 millones de euros al territorio.

El ceo de Raventós Codorníu, Sergio Fuster, ha afirmado que cumplirán todos los contratos firmados y aumentarán la entrada de uva en la mayoría de los casos: "Cumpliremos todos los contratos firmados y, además, aumentaremos la entrada de uva en la mayoría de los casos".

APOYO DURANTE LA SEQUÍA

Durante las campañas 2023, 2024 y 2025, Codorníu aplicó un plus climático destinado a compensar el fuerte impacto de la sequía sobre las explotaciones vitícolas.

Para esta vendimia, la bodega no prevé aplicar este suplemento extraordinario debido a la recuperación productiva de las viñas y a las mejores perspectivas de rentabilidad de la campaña.

Considera que la principal necesidad del sector este año "no es compensar una caída de producción, sino ofrecer certidumbre sobre el destino de la cosecha y asegurar la comercialización de la uva".