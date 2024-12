El comercio pierde 8.870 tiendas en el último año, una media de 24 cierres al día, según Uatae

Reclama políticas públicas que equilibren la balanza y un marco de apoyo urgente para el comercio de proximidad

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha alertado de la "preocupante" situación que atraviesa el comercio de proximidad en España, tras conocerse que en el último año se han cerrado 8.870 comercios, lo que supone una media de 24 cierres al día, según informa en un comunicado.

En concreto, la asociación ha subrayado que esta tendencia de cierres no sólo pone en riesgo la viabilidad de miles de actividades económicas y empleos, sino que también afecta "gravemente" a la vida económica, social y cultural de los barrios.

De esta forma y en plena campaña de Navidad, Uatae insta a los ciudadanos a que realicen sus compras navideñas en el comercio local, una alternativa "sostenible y de calidad", que contribuye a dinamizar la economía de los territorios y a mantener vivos los entornos urbanos.

"Estamos ante una situación que no podemos ignorar. Cada comercio que cierra no solo supone la pérdida de un negocio, sino la desaparición de puestos de trabajo y de vida en nuestros barrios y pueblos. No podemos mirar hacia otro lado", ha subrayado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Uatae ha recordado que el comercio local enfrenta una situación de vulnerabilidad agravada por la competencia desigual de grandes plataformas digitales y las campañas masivas de descuentos como el 'Black Friday', que concentran las compras y dificultan a los pequeños negocios a competir en igualdad de condiciones. Además, a esta presión se suma el impacto de los elevados costes de los alquileres de los locales, la subida de los intereses y la caída del consumo.

"El pequeño comercio no puede competir con las estrategias agresivas de las grandes plataformas, ni tampoco abrir todos los días del año durante 12 ó 14 horas, por eso, necesitamos políticas públicas que equilibren la balanza y que protejan a las y los autónomos que están en la primera línea de nuestra economía", ha señalado, reclamando un marco de apoyo urgente para el comercio de proximidad.

"Esta navidad, debemos hacer un esfuerzo para ser conscientes del impacto de nuestras decisiones, cada vez que elegimos comprar en el comercio local, estamos generando empleo, cuidando el medioambiente y contribuyendo al futuro de nuestras ciudades. Cuando un pequeño comercio cierra, se pierde algo más que un negocio, se pierde la cercanía, la confianza y la vida que aportan esos negocios a las calles de nuestros barrios", ha subrayado.

Uatae también ha pedido a las administraciones públicas que trabajen en políticas específicas que "protejan y refuercen" al pequeño comercio con medidas como el impulso de ayudas directas, un mayor control sobre la competencia desleal de las grandes plataformas y un marco normativo estatal que regule de manera equitativa los horarios de apertura.