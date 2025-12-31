Comexsoft abre una nueva oficina técnica en Francia para impulsar su expansión en Europa

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comexsoft, plataforma SaaS de inteligencia competitiva y análisis de datos en tiempo real para el sector de alimentación y bebidas, da un nuevo paso estratégico en su plan de internacionalización con la apertura de una oficina técnica en ESTIA Bidart, uno de los ecosistemas tecnológicos más reconocidos del suroeste francés.

La nueva sede está operativa desde octubre de 2025 y permitirá a la compañía reforzar su actividad en un mercado clave: Francia, uno de los países más importantes del mundo en el sector retail, con algunos de los mayores distribuidores y con un tejido empresarial altamente especializado en soluciones de datos.

Tras su implantación en Chile, Comexsoft continúa avanzando en su estrategia expansión especialmente en el ámbito de la analítica, el dato y la optimización de operaciones.

La nueva oficina de Bidart permitirá a Comexsoft fortalecer su cercanía con grandes retailers franceses, escalar proyectos con empresas y reforzar su colaboración con el ecosistema de innovación local.

Comexsoft ya ha incorporado en la oficina a dos técnicos, un data analyst y un director técnico de producto para poder expandirse por el territorio francés con objetivo de introducir en el territorio las funcionalidades ya activas y las nuevas que se están desarrollando internamente.

El objetivo de la compañía en los próximos meses es empezar a tener alianzas locales para poder seguir desarrollando de la mano del cliente sus últimas actualizaciones y de esta manera alcanzar otros mercados europeos.