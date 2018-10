COMUNICADO: Airbus Group amplía su contrato con CGI para apoyar su sistema global HR

Publicado 26/02/2015 14:51:52 CET

TOULOUSE, Francia, February 26, 2015 /PRNewswire/ --

Airbus Group ha renovado su contrato con CGI para apoyar su sistema de recursos humanos global. Bajo los términos de este contrato de tres años y miles de millones de euros, CGI proporcionará apoyo TI para todas las aplicaciones HR de Airbus Group, que han sido usadas por cerca de 120.000 empleados de todo el mundo en cuatro idiomas, incluyendo el francés, alemán, inglés y castellano.

Como parte del acuerdo y basándose en el compromiso mutuo de Airbus Group y CGI de reclutar a personas con discapacidad, CGI integrará a profesionales con discapacidades en sus equipos.

"En Airbus, creemos desde hace tiempo en la contratación e integración de las personas con discapacidades", afirmó Claude Pradal, responsable de recursos humanos de mantenimiento TI y apoyo para Airbus Group. "Como parte de nuestra política de apoyo a las oportunidades de creación de trabajo para estas personas, hemos presentado una nueva estrategia de consecución que reserva una parte de las licitaciones de subcontrata para los sectores cobijados (EA y ESAT). Instamos además a nuestros subcontratistas de clasificación superior a adoptar esta misma aproximación por medio de la integración del criterio de preparación de licitación del segmento de mercado del sector cobijado y los beneficios de colaborar con los desarrolladores dentro de este sector. CGI encaja completamente con este perfil, y estamos muy contentos de formar parte de este compromiso conjunto para apoyar a las personas con discapacidades".

"Estamos encantados de poder seguir con nuestro trabajo con Airbus", añadió Jean-Michel Baticle, director general de operaciones CGI en Francia, Luxemburgo y Marruecos. "Esta confianza renovada demuestra la capacidad de CGI de dirigirse y cumplir con los requisitos estratégicos de nuestros clientes. Nuestras competencias en la gestión de proyectos, en combinación con nuestra maestría dentro de las tecnologías de la información y los campos de HR y la consecución, nos han permitido responder de forma rápida y eficaz a los imperativos HR y de cadena de suministro de Airbus".

Acerca de CGI

Fundado en 1976, CGI Group Inc. es la quinta mayor firma independiente de servicios de tecnología de la información y procesos empresariales del mundo. Aproximadamente 68.000 profesionales sirven a miles de clientes de todo el mundo de oficinas y centros de distribución por toda América, Europa y Asia-Pacífico, aprovechando una amplia gama de servicios, entre ellos consultoría de TI y empresarial de alto nivel, integración de sistemas, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, gestión de infraestructuras, así como una extensa gama de soluciones patentadas. Con unos ingresos anuales de más de 10.000 millones de dólares canadienses y una cartera de pedidos de más de 20.000 millones de dólares canadienses, las acciones de CGI cotizan en el TSX (GIB.A) y el NYSE (GIB). Sitio web: http://www.cgi.com

Declaraciones prospectivas

Todas las afirmaciones contenidas en esta nota de prensa que no se refieren directa y exclusivamente a datos históricos constituyen "Declaraciones a futuro" en los términos que se establecen en la Sección 27A de la United States Securities Act de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21E de la United States Securities Exchange Act de 1934, en su forma enmendada, y constituyen "previsiones de futuro" según los términos de las leyes canadienses sobre valores. Estas declaraciones e información representan las intenciones, planes, expectativas y creencias, y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores más allá del control de la compañía. Estos factores podrían ocasionar que los resultados reales difiriesen de las declaraciones a futuro o las previsiones de futuro. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: calendarios y magnitud de nuevos contratos, adquisiciones y otros desarrollos corporativos; la capacidad para atraer y retener personal cualificado; competencia en el mercado en un sector de rápida evolución como es el de la TI; condiciones generales económicas y empresariales; mercado de divisas y otros riesgos identificados en la nota de prensa, en el examen y análisis de la gestión ("MD&A") anual y trimestral de CGI, en el Informe anual de CGI, en el Informe anual según el formulario 40-F presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (presentado en EDGAR en http://www.sec.gov), y el Formulario de información anual de la compañía presentado ante las autoridades bursátiles canadienses (presentado en SEDAR en http://www.sedar.com), así como los supuestos en función de los antecedentes. Los términos "cree", "estima", "espera", "pretende", "prevé", "planea" y expresiones similares y variaciones de ellos, identifican alguna de estas declaraciones a futuro o previsiones de futuro, las cuales se refieren solo a la fecha en que se hacen. En particular, las declaraciones relativas al rendimiento futuro son declaraciones a futuro y previsiones de futuro. CGI declina cualquier intención u obligación de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración a futuro o previsión de futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros - cualquier otro, salvo que así lo exija la ley aplicable. Se advierte a los lectores de que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro o previsiones de futuro.



Símbolos del mercado de valores

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

http://www.cgi.com/newsroom



Para más información:

Inversores

Lorne Gorber

Vicepresidente senior de comunicaciones globales y relaciones para inversores

lorne.gorber@cgi.com

+1-514-841-3355

Medios locales

Claire Vaas

Responsable de medios para Francia

claire.vaas@cgi.com

+33-1-57-87-52-57