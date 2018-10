COMUNICADO: Declaración de The Gems Group

Publicado 26/02/2015 9:21:24 CET

LONDRES, February 26, 2015 /PRNewswire/ --

A finales del año pasado conocimos a través de los medios que podrían llevarse a cabo investigaciones judiciales relacionadas con nuestra compañía, por lo que The Gems Group se aproximó a las autoridades relevantes para ofrecer una cooperación y transparencia completas.

The Gems Group cuenta con un largo y exitoso historial dentro de la industria de los servicios financieros. Los fondos bajo gestión son totalmente compatibles con todas las normativas financieras en cada una de las jurisdicciones, y The Gems Group está sujeta al escrutinio de las autoridades de los servicios financieros en los estados miembros de la Unión Europea y otras partes. En Reino Unido, Gems Advisors está completamente regulada por medio de la Financial Conduct Authority.

Los inversores de fondos durante el pasado, y también ahora, son predominantemente institucionales; prestigiosos bancos internacionales, compañías de seguros y fondos de pensiones, todos ellos sujetos a las normas KYC. The Gems Group mantiene los servicios de los principales auditores mundiales, administradores y custodios para asegurar que todos sus negocios son completamente compatibles.

CONTACTO: Contacto para medios: Shimon Cohen, The PR Office en elteléfono +44-7284-6969 o scohen@theproffice.com