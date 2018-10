COMUNICADO: Memblaze completa una financiación de serie C

Publicado 21/12/2015 19:10:11 CET

-- El innovador en memoria flash de rápido crecimiento Memblaze completa una financiación de serie C

BEIJING, 21 de diciembre, 2015 /PRNewswire/ -- El innovador en memoria flash Memblaze anunció recientemente que ha completado su ronda de financiación de serie C. El fondo gestionado de General Technology Venture Capital Co., Ltd. (GTVC) y Qualcomm Incorporated, mediante su grupo de inversión de riesgo , Qualcomm Ventures, aportaron decenas de millones de dólares estadounidenses a esta ronda de financiación.

"Memblaze ha alcanzado logros destacados en el campo del almacenamiento de flash. GTVC aprovechará el potente sistema de recursos de su accionista, China General Technology, para ofrecer un fuerte apoyo a la industria vertical de Memblaze y la expansión empresarial al mercado global", dijo Bao Jingming, vicepresidente de GTVC.

La inversión de Qualcomm ayudará a Memblaze a aplicar sus recursos en centros de datos y continuará ayudando a expandir los esfuerzos de ambas partes en el espacio empresarial chino.

"Tras esta ronda de financiación, seguiremos impulsando nuestras inversiones en I+D en tecnología y atraeremos más talento a nuestra compañía. Al mismo tiempo, invertiremos más en el desarrollo de mercados internacionales, expandiremos nuestros canales de ventas y fortaleceremos nuestra cooperación con fabricantes internacionales de chips, servidores y soluciones, entre otros proveedores, para expandirse conjuntamente en el mercado internacional", dijo Yin Xuebing, consejero delegado de Memblaze.

En 2011, Memblaze se cofundó por Yin Xuebing y Lu Xiangfeng. En el campo TI chino, donde muchas fábricas internacionales a gran escala están presentes, están determinadas a fabricar productos de almacenamiento flash de alta calidad para el mercado chino, y ofrecen un servicio de aceleración de procesamiento de datos eficiente y fiable para grandes centros de datos.

Hasta la fecha, Memblaze ha logrado un fuerte rendimiento y atraído a una serie de clientes en China, incluyendo firmas de Internet como Baidu, Qihoo 360 y Tencent, y al mismo tiempo ofreciendo oficinas y canales de desarrollo empresarial en Norteamérica y Europa. Además, ha creado sistemas de distribución relativamente maduros en Japón, Corea del sur y sureste asiático. Con clientes de todo el mundo Memblaze es un vendedor influyente en la industria de la memoria flash de China.

La innovación ha sido continuamente la fuerza impulsora del crecimiento de Memblaze. Memblaze está creando y cambiando el panorama futuro de la industria del almacenamiento. Además del PBlaze4 SSD con NVME lanzado a principios de este año, FlashRAID -un sistema de protección de datos y de gestión de almacenamiento desarrollado por NVMe SSD - también se ha añadido a la lista de productos. En el futuro, Memblaze dará más importancia a las combinación de hardware y software que crean soluciones de almacenamiento flash estables y fiables para los clientes.

CONTACTO: CONTACTO: Huang Hui, +86-185-1189-1503, hui.huang@memblaze.com