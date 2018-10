COMUNICADO: MobileIron es compatible con Android for Work

Publicado 26/02/2015 10:01:26 CET

MOUNTAIN VIEW, California, 26 de febrero de 2015 /PRNewswire/ -- MobileIron , líder en gestión de movilidad empresarial (EMM), anunció hoy la compatibilidad de MobileIron Cloud con Android for Work, presentando además el Android for Work Enterprise Resource Center [http://www.mobileiron.com/androidforwork]. Los empleados se beneficiarán del acceso a sus aplicaciones preferidas con una interfaz de usuario nativa. Por su parte, TI dispondrá de una forma unificada de desplegar la seguridad empresarial, al tiempo que preserva la privacidad personal, asegurando y gestionando cualquier aplicación Android, además de gestionar dispositivos diferentes a Android. MobileIron es uno de los proveedores de EMM seleccionados para realizar una visualización previa de Android for Work con clientes.

Android for Work únicamente puede implementarse utilizando una plataforma EMM. Con el soporte de Android for Work, MobileIron cloud permitirá a TI evitar la pérdida de datos en aplicaciones no seguras. De esta forma, se podrá desplegar el email nativo, calendario y contactos, así como simplificar la gestión de Android app, configuración y "containerization".

El Android for Work Enterprise Resource Center [http://www.mobileiron.com/androidforwork] ofrece un conjunto completo de información y materiales de formación que sirven para ayudar a las organizaciones a planificar su despliegue:

--- Seminario web

[https://info.mobileiron.com/WhatITDirectorsNeedtoKnowabouttheUpcomingEn

terpriseAndroidOSRelease_regpage.html]: Qué necesitan saber los

directores TI en torno al próximo lanzamiento empresarial Android OS

-- Regístrese aquí

[https://info.mobileiron.com/WhatITDirectorsNeedtoKnowabouttheUpcomingEn

terpriseAndroidOSRelease_regpage.html] para unirse a MobileIron el 26 de

febrero a las 10AM PST

-- Documento técnico

[https://www.mobileiron.com/sites/default/files/whitepapers/files/Androi

d-Work-WP-v1.0_ES.pdf]: Qué significa Android for Work para la empresa

-- Infográfica

[https://info.mobileiron.com/android-for-work-top-10-things-every-IT-adm

in-needs-to-know.html]: las 10 cosas más importantes que cada

administrador TI necesita conocer

"Android for Work ofrece un set de productividad empresarial y herramientas de seguridad que se han diseñado para hacer frente a dos de las preocupaciones empresariales más destacadas de la plataforma: la seguridad y la fragmentación", afirmó Ojas Rege, vicepresidente de estrategia de MobileIron. "Creemos que Android for Work acelerará la adopción de Android por parte de nuestros clientes empresariales".

Acerca de MobileIron MobileIron proporciona la base para que las compañías de todo el mundo se transformen en organizaciones Mobile First. Si desea más información visite la página web www.mobileiron.com [http://www.mobileiron.com/].

