COMUNICADO: La plataforma Pilotplaza comienza a operar

Publicado 26/01/2015 19:46:15 CET

-- Pilotplaza: Una plataforma de exposición y encuentro altamente eficiente que aterriza en el National Exhibition and Convention Center

SHANGHAI, 26 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- Pilotplaza, una plataforma de exposición y encuentro todo en uno y altamente eficiente que desea expandirse en China, ha comenzado a operar oficialmente hoy. Creada conjuntamente por Sunshine Investment y Messe Bridge y totalmente apoyada por la Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization, la Shanghai Municipal Commission of Commerce y la Shanghai Federation of Industry and Commerce, el Pilotplaza Exhibition Hall, que estará operativo durante 180 días, fue diseñado para ayudar a las empresas a determinar las oportunidades empresariales en China y tener éxito al explorar el mercado chino mediante una provisión de servicio completo profesional.

Pilotplaza establece Estilo de vida premium como su lema, ya que el rápido incremento de la clase media en China ilustra el fuerte potencial de mercado en el campo de la vida de alta calidad. Aquí en Pilotplaza, las empresas pueden encontrarse con posibles proveedores, distribuidores, asociaciones y agencias gubernamentales para implementar la localización de productos, tecnologías, talento y producciones rápidamente. Los servicios de Pilotplaza incluyen:

--- Establecer una muestra de producto y centro de experiencia

-- Encontrar socios estratégicos

-- Traer compradores y consumidores finales

-- Agilizar un lanzamiento de éxito

Pilotplaza se localiza en el Shanghai Hongqiao Central Business District, que es un área de encuentro de industrias de servicios modernos y una nueva plataforma de comercio internacional. Como puente que conecta Shanghai con Yangtze River Delta Area, también se ve como puerta de enlace que conecta la región del Asia Pacífico y el resto del mundo.

El National Exhibition and Convention Center (NECC), donde se localiza el Pilotplaza Exhibition Hall, es el mayor edificio de bloques y complejo de exposición del mundo. Un área de exposición total de 500.000 metros cuadrados, estrechamente vinculada a la estación ferroviaria de alta velocidad Hongqiao y al aeropuerto Hongqiao Airport por metro, demuestra las cómodas condiciones de transporte. El NECC atrae a más de 22.000 visitas diariamente y ocho millones de visitas anualmente celebrando más de 100 exposiciones y eventos altamente influyentes.

Pilotplaza está ya lista para aceptar las solicitudes de colaboración de las empresas. El Exhibition Hall abrirá oficialmente el 18 de mayo de 2015. En el curso de 180 días de exposición y encuentros, las empresas podrán llevar a cabo un lanzamiento de éxito en China. Posteriormente, el Exhibition Hall se cerrará el 18 de noviembre de 2015.

Con un masivo potencial de mercado, una localización geográfica única, enormes flujos de visitantes, un servicio todo en uno eficiente y un equipo de operación profesional, Pilotplaza es su puerta de enlace al mercado chino.

Para más información sobre Pilotplaza, envíe un e-mail info@pilotplaza.com.cn[mailto:info@pilotplaza.com.cn], o visite www.pilotplaza.com.cn [http://www.pilotplaza.com.cn/].

CONTACTO: CONTACTO: Angela Yuan, Tel: +86-21-3175-1623, Móvil:+86-139-1850-4243, angela.yuan@messebridge.com

Sitio Web: http://www.pilotplaza.com.cn/