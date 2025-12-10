La confianza digital y la IA protagonizan los proyectos de innovación TI en España, según Indra

Archivo - Fachada de la sede de Indra, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las investigaciones en materia de confianza digital, de seguridad frente a la desinformación y de fuerza laboral aumentada, es decir, de aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) que potencian las habilidades humanas, protagonizan los principales proyectos de innovación en tecnologías de la información (TI) en España, según el 'Innovation Telescope', el primer informe de tendencias del nuevo 'Observatorio de Innovación' de Indra.

En una comparativa entre 12 países y regiones --España, Italia, Portugal, México, Brasil, el Cono Sur, Colombia y América Central, Filipinas, Unión Europea (UE), Estados Unidos y China--, España registra un grado de adopción tecnológica de 8 sobre 10.

"Si bien Estados Unidos y China siguen liderando el desarrollo de casi todas las tecnologías, el resto de países y regiones analizados presentan un buen desempeño dependiendo de los sectores y las disciplinas", ha destacado Indra en un comunicado.

El estudio también indica que la UE destaca en su conjunto por el desarrollo de tecnologías sostenibles y, como en el caso de España, de la ciberseguridad y de las aplicaciones de la IA que potencian las habilidades humanas.

Por otro lado, el estudio resalta que la computación cuántica está revolucionando los avances tecnológicos en todo el mundo y también en España, donde compañías como Indra están trabajando para avanzar en su desarrollo y aplicación, sobre todo, para mejorar las capacidades de sensórica y comunicaciones cuánticas.

En ese sentido, el 'Innovation Telescope' apunta también el "progreso hacia la criptografía poscuántica" o algoritmia de la seguridad, la cual será, según Indra, "indispensable para que los actuales modelos de cifrado de la banca, los gobiernos o los sistemas de seguridad de las empresas resistan posibles ataques de los que podría ser capaz, precisamente y en un futuro cercano, la computación cuántica".

Otra tendencia detectada por el observatorio es el crecimiento de los robots polifuncionales, que pueden realizar tareas complejas y de diversa índole porque son programables y están dotados de inteligencia artificial generativa, lo que les confiere la capacidad de adaptación a todo tipo de sectores.

El informe señala asimismo que las tecnologías sostenibles viven una "nueva revolución" marcada por el uso intensivo de la inteligencia artificial, que se multiplicará de forma exponencial con la llegada de la computación cuántica.

Otra de las tendencias apuntadas en el informe es la construcción de centros de datos verdes, que utilizarán fuentes de energía renovables y prescindirán del consumo de agua para su refrigeración.

"Destacan casos como el de China, donde se plantean llevar los centros de datos al mar para controlar su temperatura sin malgastar recursos hídricos", añade el análisis.