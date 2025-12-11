Inspectores de Hacienda rechazan la propuesta para unificar a los funcionarios de categoría A en un solo grupo

Archivo - El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la presidenta de la Asociación de Inspectores del Estado, Ana de la Herrán, en el Congreso del colectivo en Salamanca. - INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha manifestado su total rechazo a cualquier propuesta de rebaja de los requisitos de acceso a los cuerpos directivos de la Administración, después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado iniciar la tramitación de una proposición de ley del Parlamento de Cantabria para unificar el Grupo A del empleo público.

Ante esta proposición de ley del Parlamento de Cantabria, tomada en consideración por el Congreso de los Diputados, para modificar la clasificación de cuerpos y escalas de funcionarios --y permitir que enfermeras y fisioterapeutas integren el Grupo A1 del Estatuto Básico del Empleado Público-- IHE ha mostrado su firme oposición a medidas como esta "que no están técnicamente justificadas y perjudican el interés general".

Para IHE, la iniciativa de Cantabria para borrar en la práctica la frontera entre A1 y A2 en sanidad es un atajo político que, bajo el pretexto de corregir agravios, dinamita la carrera funcionarial, abarata el acceso al grupo superior y sienta un precedente muy peligroso para convertir cuerpos técnicos en superiores por la puerta de atrás, sin tener en cuenta el mérito, la capacidad y la excelencia necesaria de los cuerpos superiores del estado.

"Esta propuesta puede sentar las bases para una reclasificación totalmente descabellada de otros cuerpos de la función pública integrados en el subgrupo A2 que llevan años aspirando a convertirse en cuerpos A1, sin pasar por la fase de oposición y aprobar el proceso selectivo establecido como requisito previo para estos cuerpos superiores", ha advertido la organización a través de un comunicado.

"LA PROPUESTA COMPROMETE LA EFICACIA DEL SISTEMA TRIBUTARIO"

IHE ha alertado de que rebajar los requisitos para el acceso al subgrupo A1 de la Administración o fusionarlo con el A2 tendría graves consecuencias: debilitamiento de la meritocracia, pérdida de especialización técnica, riesgo para la calidad de las decisiones tributarias, dificultades para combatir el fraude fiscal más sofisticado y degradación de la eficacia de la Agencia Tributaria.

HE se ha reafirmado en que el sistema actual, basado en alta especialización, rigurosidad y competencia técnica, es fundamental para la integridad del sistema tributario español. "La promoción interna A2-A1 ya garantiza oportunidades de carrera sin menoscabar la excelencia profesional", ha defendido la asociación.

En su caso específico, la asociación ha explicado que el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda (A1) exige una formación universitaria de nivel superior (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado).

En cambio, para el Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) se requiere una titulación universitaria equivalente a diplomado, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado, admitiéndose también como equivalente haber superado tres cursos completos de una Licenciatura.

Además, el acceso a Inspector de Hacienda del Estado exige cinco ejercicios eliminatorios, incluidos dos orales ante tribunal, supuestos complejos multidisciplinares y prueba de idioma. El proceso de Técnico de Hacienda consta de tres ejercicios, sin pruebas orales.

El temario de acceso a Inspector de Hacienda del Estado alcanza 193 temas, mientras que el de Técnico de Hacienda asciende a 87 temas, centrados en aspectos operativos. "La diferencia, superior al 120%, evidencia una mayor profundidad analítica, densidad normativa y exigencia conceptual en el A1", han defendido desde la asociación.