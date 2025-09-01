El Consell de Mallorca defiende los datos sobre el alquiler turístico ilegal ante las críticas de Habtur

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el resto de consellers ejecutivos de la institución insular. - EUROPA PRESS

En las próximas semanas se presentarán los datos de la segunda fase de trabajo con Airbnb

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha defendido los datos presentados la semana pasada por el departamento insular de Turismo sobre el alquiler turístico ilegal ante las críticas de la patronal del sector, Habtur.

Lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada este lunes después de mantener una reunión con el resto de consellers del equipo de gobierno insular.

Entre los presentes estaba el responsable de Turismo, José Marcial Rodríguez, a quien Galmés ha respaldado. "La semana pasada se presentó una radiografía, encargada a una empresa, de la situación a día de hoy. Nuestro posicionamiento, y el mío como presidente, es de máximo apoyo a Marcial Rodríguez y su departamento", ha dicho.

Si la patronal del alquiler turístico quiere acceder a "cualquier tipo de información", ha señalado, puede acudir al Consell de Mallorca y consultar el procedimiento mediante el cual se consiguieron los citados datos.

Según el informe presentado el pasado jueves, casi el 40 por ciento de la oferta de viviendas turísticas anunciadas en las principales plataformas en Mallorca opera al margen del registro oficial de establecimientos y estancias de la isla.

Eso supone una media mensual de cerca de 8.000 propiedades y alrededor de 42.000 plazas turísticas que funcionan sin control ni garantías y en competencia desleal con quienes cumplen la normativa.

Un día después, Habtur cuestionó la fiabilidad de estas cifras y consideró que, de ser ciertas, Rodríguez debería dimitir por haber "fracasado en su obligación de control" de la oferta ilegal.

Galmés, por otro lado, ha avanzado en que las próximas semanas el Consell de Mallorca anunciará los resultados de la segunda fase del trabajo realizado de la mano de la plataforma Airbnb para erradicar los anuncios ilegales.

Los resultados, ha asegurado, demostrarán que durante su mandato "la lucha contra la oferta ilegal sí que va de verdad". Y es que antes de responder a las críticas de la patronal, el presidente insular ha cargado contra el traspaso de las competencias turísticas que se realizó durante el anterior mandato de los socialistas.

"El departamento de Turismo sufrió una mala transferencia de competencias del Govern hacia esta institución, hicieron una chapuza. Cladera agachó la cabeza ante Armengol y tuvieron una competencia mal dotada en recursos y en personal", ha criticado.

Desde "el primer momento", ha contrapuesto, Rodríguez se puso a trabajar "para remontar esta difícil situación".