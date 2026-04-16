Consorcio del Jamón Serrano ratifica la Presidencia de Noel y Miguel España e Hijos asume la Vicepresidencia

Jamón serrano - CONSORCIO DEL JAMÓN SERRANO

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Consorcio del Jamón Serrano Español ha ratificado en su asamblea general ordinaria la continuidad de Noel Alimentaria en la Presidencia, representada por Anna Bosch, y ha aprobado el nombramiento de Miguel España e Hijos en la Vicepresidencia, que estará representada por su director general, Miguel Ángel España.

El relevo en la Vicepresidencia implica la salida de Argal Alimentación, cuyo consejero delegado, José María Orteu, ha ocupado el cargo durante más de 12 años. El Consorcio ha agradecido su "dedicación, implicación y compromiso" durante este periodo, destacando su contribución al desarrollo y posicionamiento de la entidad.

La Vicepresidencia recae ahora en Miguel España e Hijos, empresa familiar especializada en la producción de jamón curado y embutidos, actualmente liderada por la segunda generación de la familia fundadora.

La compañía cuenta con presencia internacional y ha reforzado su participación en el Consorcio mediante el incremento de producto certificado y su apoyo a la promoción del jamón serrano de calidad.

Por su parte, la continuidad de Anna Bosch al frente de la Presidencia garantiza la estabilidad institucional del Consorcio. Noel Alimentaria es un grupo familiar fundado en 1940, con más de 2.700 empleados, 15 centros de producción en España y actividad en 66 países.

El Consorcio ha señalado que con estos nombramientos continúa avanzando en su misión de promover y garantizar la calidad del jamón serrano en los mercados internacionales, reforzando su estructura institucional con el respaldo de empresas del sector.