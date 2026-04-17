Lagarde (BCE) alerta de que las perspectivas de inflación en Europa podrían incrementarse todavía más

Archivo - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. - MANUEL RODRIGUEZ/ECB - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha sostenido que las perspectivas de inflación en la zona euro, ya elevadas recientemente, se inclinan al alza, sobre todo en el futuro próximo, ante la incierta evolución del conflicto en Oriente Próximo.

"Los riesgos para estas perspectivas (de inflación) se inclinan al alza, especialmente a corto plazo, mientras que las implicaciones a medio plazo dependerán de la intensidad y la duración del conflicto", ha indicado la 'guardiana del euro' ante el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI.

En este sentido, Lagarde ha advertido de que la inflación podría ser superior a lo previsto si el aumento de los precios continúa y las revisiones salariales crecen, mientras que todavía mantiene su confianza en que se mantengan estables si las consecuencias de la guerra "se disipan con mayor rapidez".

También ha remarcado que el impacto de los denominados 'efectos de segunda ronda' --incrementos de los precios generales tras el 'shock' en los precios energéticos-- y la evolución de las exportaciones hacia la zona euro serán variables importantes para las previsiones de inflación.

Las proyecciones del BCE cifran una inflación general en la región europea del 2,6% en 2026, del 2,0% en 2027 y del 2,1% en 2028; mientras que se espera que la inflación subyacente se modere del 2,3% en 2026 al 2,2% en 2027 y al 2,1% en 2028, ambas variables revisadas al alza desde el mes de diciembre.

Asimismo, la institución europea considera que el desempeño de la actividad económica también entraña riesgos debido al conflicto, sumado a la volatilidad de entorno geopolítico, por lo que advierte de que las perspectivas de crecimiento en la zona euro "se inclinan a la baja".

"Otros riesgos surgen del endurecimiento de las condiciones financieras globales, las fricciones comerciales y otras tensiones geopolíticas, incluida la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania", ha valorado la presidenta del BCE.

Sin embargo, Lagarde ha indicado que el crecimiento podría elevarse en caso de que la guerra acabe pronto y si las nuevas tecnologías, sobre todo con el avance de la IA, impulsan la productividad más de lo esperado.

NO DESVELA LA PRÓXIMA DECISIÓN DE POLÍTICA MONETARIA

La jefa del BCE se ha mostrado cautelosa a la hora de adelantar cuál podría ser la decisión del banco central respecto a la tasa de interés, después de que en su última reunión mantuviera los tipos en el 2%.

"En particular, nuestras decisiones sobre los tipos de interés se basarán en las perspectivas de inflación y los riesgos asociados, así como en la dinámica de la inflación subyacente y la eficacia de la transmisión de la política monetaria. No nos comprometemos de antemano con una trayectoria de tipos específica", ha defendido Lagarde.

Aún así, la presidenta del BCE ha dejado claro que están "decididos a garantizar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2 % a medio plazo".