La constitución de empresas crece un 23% hasta febrero, con 23.769 nuevas sociedades, según Informa D&B

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado 23.769 nuevas empresas durante los dos primeros meses de este 2026, lo que supone un aumento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha publicado este viernes Informa D&B.

En el desglose se incluyen las 11.118 sociedades que se crearon en enero, con una variación del 10,74% entre 2025 y 2026, y las 12.651 constituidas en febrero, que implican una subida interanual del 36,55% y el dato mensual más alto desde mayo de 2025.

Para poner en marcha el total de compañías en el periodo bimensual, el capital invertido necesario fue de más de 1.180 millones de euros, con un incremento del 13%, mientras que solo en febrero la inversión alcanzó los 555 millones, un 11% menos que el mes anterior pero un 26% más que un año antes, según el 'Estudio sobre demografía empresarial'.

"En los dos primeros meses del año, el aumento de las constituciones se observa en la mayoría del territorio", apuntan los autores, con las únicas excepciones de Melilla (-73,7%) y Aragón (-0,45%).

En ese periodo, Madrid lidera las constituciones, con 5.094 (21% del total, y un aumento del 17,1%), seguido por Cataluña (4.725: 20% del total y un 30,3% más interanual) y Andalucía (4.004: 17%, y variación del 23,3%), mientras que los mayores incrementos absolutos se hallan en Cataluña (1.099 más), Comunidad Valenciana (792) y Andalucía de nuevo (756).

En febrero también lidera Madrid, con 2.728 altas, por delante de Cataluña (2.448) y Andalucía (2.099), y los mayores avances absolutos se presentan en Cataluña (707), Madrid (632) y Andalucía (619).

Por capital invertido, las primeras comunidades autónomas en el acumulado de 2026 son Cataluña (136.938.409 euros, un 21% del total), Comunidad de Madrid (237.277.623 euros, 20%) y Andalucía (192.696.938 euros, 16% del total), con los mayores incrementos registrados en Cataluña (suma 74 millones de euros) y Madrid (54 millones).

Si solo se tiene en cuenta el mes de febrero, Madrid (121,5 millones) y Cataluña (110 millones) cambian sus puestos, con Andalucía manteniéndose en el podio (79,5 millones), mientras que las mayores subidas se encuentran en Madrid (de 44 millones de euros) y Murcia (28 millones).

En el desglose por sectores, las nuevas empresas se ubican sobre todo en Construcción y actividades inmobiliarias (5.928), Servicios empresariales (3.799) y Comercio (3.754), que aglutinan más de la mitad del total (57%) durante estos dos meses.

En cuanto al volumen de inversión, destaca principalmente Intermediación financiera, que concentra el 45% del capital acumulado, con 529 millones de euros -y también registra el mayor aumento: 142 millones-, por delante de Construcción y actividades inmobiliarias (315 millones de euros, un 27%), que padece el descenso más significativo, con 26 millones menos.

Además, las tres empresas constituidas en febrero con mayor inversión han sido Futur Claisa, con 15,7 millones, localizada en Barcelona; Claramunity (15,7 millones de euros, igualmente en Barcelona) y Explotaciones Agrícolas El Garabato (14,3 millones de euros, en Córdoba).

Respecto a la composición de los consejos de administración, las sociedades registradas en febrero han supuesto el nombramiento de 15.394 administradores, lo que "pone de manifiesto la existencia de unos órganos de gobierno reducidos", interpreta Informa D&B, que señala que el régimen de administrador único es el más habitual y que las mujeres ocupan el 23,5% de los cargos creados ese mes.

Finalmente, el estudio recoge que los procesos concursales bajaron un 9,41% en los dos primeros meses del año, hasta 1.032 en total, mientras que las disoluciones subieron un 9,03%, con una cifra de 7.996.