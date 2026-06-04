Cooperativas Agro-alimentarias y Cajamar firman un acuerdo para impulsar la competitividad del sector. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, y el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, han firmado un convenio de colaboración para impulsar el conocimiento, la formación y la competitividad del sector, según han informado este jueves ambas entidades en un comunicado.

El acuerdo, con una duración inicial de un año, se ha centrado en el desarrollo de los retos económicos, comerciales y regulatorios del sector, destacando el impulso al análisis y difusión de información sobre mercados agroalimentarios.

Asimismo, el convenio también ha reforzado el compromiso de ambas organizaciones con la formación y el desarrollo del talento cooperativo mediante la puesta en marcha de un programa de formación dirigido a directivos y pre-directivos de cooperativas agroalimentarias.

Además, Cooperativas Agro-alimentarias y Cajamar colaborarán en la celebración de la presentación del estudio de impacto socioeconómico de la 'Ley de Integración Cooperativa Agroalimentaria' (LICA) y de las 'Entidades Asociativas Prioritarias' (EAPs) de España.

Por otro lado, el acuerdo ha incluido el apoyo de Cajamar a la organización del Business Forum COGECA, un encuentro de las cooperativas agroalimentarias de la Unión Europea que se celebrará en Almería el próximo 10 de noviembre.

En definitiva, con este convenio, ambas entidades han consolidado su colaboración orientada a generar conocimiento, fomentar la formación y fortalecer el papel de las cooperativas agroalimentarias en el desarrollo económico y social del medio rural.