Cooperativas Agro-alimentarias pide no dar pábulo a falsas polémicas como la del vino en los menús

Asegura que el mes de abril deja buenos datos de consumo de vino, pero el sector sigue teniendo problemas de logística en la exportación

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha pedido no dar pábulo a falsas polémicas como la que hace un par de días hablaba de la intención del Ministerio de Sanidad de prohibir el consumo de alcohol en los menús del día de los restaurantes, pues ha alertado de que estas cuestiones perjudican al vino.

"No hay que darle más importancia a algo que a las 12 horas estaba desmentido o redactado de nuevo. No carguemos más las tintas en algo que no nos beneficia. El vino de Castilla-La Mancha es sano, saludable, con trazabilidad y garantía. Detrás de una copa siempre hay un hombre y una mujer que trabajan la tierra y no se marchan. Y ése es nuestro potencial", ha defendido el también responsable castellanomanchego de Cooperativas Agro-alimentarias, preguntado por esta cuestión en el acto de recibimiento a los participantes del VI Campus Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha en el Palacio de Fuensalida.

En este contexto, y junto al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, Villafranca ha lamentado que en la actualidad "las noticias sean o tuits o titulares" y por ello ha podido "tener la suficiente reflexión para ver qué hay detrás de un titular".

"Todo lo que tenga que ver con el vino, a nuestras cooperativas y nuestra región nos preocupa muchísimo. Todas las noticias que puedan trasladar dudas de que el vino no es un producto de dieta mediterránea y saludable tomado con moderación, nos preocupa, y vamos a batallar siempre en contra de esto", ha concluido.

LA SEMANA SANTA DEJA UN BUEN DATO DE CONSUMO

De otro lado, y preguntado por la problemática en la exportación de vino, Villafranca ha asegurado que, en estos momentos, el sector sigue teniendo problemas en cuanto a la logística. "Los contenedores son escasos, está afectado el cierre de Shanghái, el no retorno de contenedores y la no descarga de barcos. Al final, estamos en un mundo excesivamente globalizado donde cualquier incidente o circunstancia que sucede en la otra parte del mundo afecta".

No obstante, el responsable de Cooperativas Agro-alimentarias ha aventurado que el mes de abril va a dejar buenos datos en cuanto a consumo, por el efecto que ha tenido la Semana Santa.

"Ha funcionado bastante bien, pero no quiere decir que no haya dificultades. Se ha encarecido todo lo que es la logística y eso va a generar problemas. Nada de lo que no sufra el resto de la sociedad. Vivimos en tiempo de crisis y hay que abordarla con el mejor de los talantes", ha concluido.