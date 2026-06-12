Las cooperativas ven "inconsistentes" los datos del avance de mercado de aceite de oliva de Agricultura

Archivo - Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera "inconsistentes" los datos de avance de mercado de aceite de oliva del mes de mayo difundidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según informa en un comunicado.

En concreto, el avance publicado por Agricultura refleja que las existencias totales de las almazaras a 31 de mayo son de 507.250 toneladas. Según las cooperativas, este dato implica que, de mantenerse el ritmo medio de salidas en las almazaras durante la campaña, por encima de 100.000 toneladas, en los próximos cinco meses hasta que haya producción de aceite, se llegaría al 31 de octubre prácticamente sin disponibilidad aceite.

Por el contrario, aseguran que resulta un "hecho sin precedentes" en campañas previas que las existencias de los envasadores tengan un incremento durante mayo de 23.540 toneladas, pasando de disponer de 254.695 toneladas a 30 de abril a 278.235 toneladas según los datos publicados a 31 de mayo.

De esta forma, resulta "especialmente difícil de entender" el incremento de las existencias de aceite de oliva refinado en 22.304 toneladas respecto al mes pasado, cuando las variaciones mensuales no están nunca por encima de las 4.000 toneladas.

Ante esta situación, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trasladado al Departamento que lidera Luis Planas su "incredulidad" con los datos publicados, al considerar que "no se ajustan a la realidad" del mercado ni a la bajada de existencias de las cooperativas productoras y envasadoras de aceite.

De esta forma, ha solicitado una revisión exhaustiva de los datos facilitados por los envasadores y, al tiempo, que realicen de forma inmediata controles de existencias in situ en las empresas envasadoras para verificar los datos facilitados al Sistema de Información de Mercados Oleícolas (SIMO).

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado al Ministerio la aplicación para la campaña 2026/27 del mecanismo de regulación de la oferta regulado en el artículo 167 bis de la Organización Común de Mercados establecida en el Reglamento 1308/3013 y desarrollado en España en el Real Decreto 84/2021.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España consideran "incuestionable" la necesidad de iniciar cuanto antes el proceso normativo para disponer de la Orden Ministerial que regule las normas de comercialización.