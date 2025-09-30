CoreWeave firma con Meta un acuerdo de 12.100 millones para proveerla de infraestructuras para entrenar IA

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

CoreWeave, empresa de inteligencia artificial respaldada por Nvidia, ha firmado un acuerdo por hasta 14.200 millones de dólares (12.107 millones de euros) con Meta, matriz de Facebook, para proveerla de infraestructura para entrenar IA.

Así, CoreWeave proporcionará a la multinacional de Mark Zuckerberg de acceso a los sistemas avanzados de Nvidia GB300. Con el entendimiento alcanzado, CoreWeave logra diversificar sus fuentes de ingresos y depender menos de Microsoft, su principal cliente.

"Les encantaron nuestras infraestructuras por los contratos anteriores y vinieron a por más", ha asegurado el consejero delegado de CoreWeave, Michael Intrator, en declaraciones recogidas por 'Bloomberg'.

"Cuando salimos a Bolsa nos criticaron por nuestra concentración de clientes. Sin duda, este es un paso en la dirección correcta hacia la diversificación", ha reconocido el directivo.