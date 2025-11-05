El Corte Inglés arranca la campaña navideña de juguetes con tiendas experienciales en España

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés da el pistoletazo de salida a la campaña de juguetes para esta Navidad con una propuesta que transforma sus tiendas en espacios experienciales únicos y en los que ofrece una amplia gama de productos exclusivos, marcas premium y actividades solidarias, según informa en un comunicado.

En concreto, esta campaña se despliega en 66 tiendas de juguetes, de las cuales 14 cuentan con una implantación especial y singular en los centros de Goya, Callao, Castellana y Pozuelo (Madrid), Diagonal y Plaza Cataluña (Barcelona), Nervión (Sevilla), Marbella (Málaga), Vigo, Las Palmas, Santander, Pinto Sorolla y Avenida de Francia (Valencia). Estas tiendas, ambientadas con trenes, globos aerostáticos, y nubes, entre otros elementos, están organizadas por mundos de producto.

De esta forma, las jugueterías se convierten en espacios experienciales gracias a implantaciones especiales como esquineras, 'pop-ups' y sets de bienvenida que permiten visualizar los juguetes fuera de sus cajas, ampliando el espacio y mejorando la experiencia de compra.

Por otro lado, hasta el 26 de noviembre, los clientes que adquieran juguetes en tiendas El Corte Inglés e Hipercor recibirán de regalo un 25% del importe de la compra, que podrán utilizar en nuevas adquisiciones de juguetes entre el 18 y el 31 de diciembre.

APUESTA POR LA MARCA PROPIA

Una de las novedades de este año es el nuevo packaging de juguetes de marca El Corte Inglés. Así, entre los nuevos productos destacan algunos como el andador con juegos de estimulación para los más pequeños (activity center), la nueva casita de madera, el parking o el tipi, entre otros. Además, sobresale una renovada línea de accesorios de muñecas entre las que figura el carrito de paseo.

Por otro lado, la compañía mantiene su apuesta por marcas especialistas 'premium' como Sebra, Doudou, Little Dutch y Banwood, todas ellas con propuestas diferenciadas. La oferta de peluches incluye varias novedades que se suman a los clásicos atemporales en tonos neutros, como el oso marrón, el oso tumbado y bolsos de peluche con forma de pingüino y oso panda.

Además, las tiendas contarán con productos exclusivos en muchas categorías, entre ellas destacan el maquillaje secreto y la taquilla secreta KidiSecrets de VTech.

En el ámbito de las licencias destacan las de Stitch y Bluey, con productos exclusivos como peluches, juguetes educativos, cámaras, tabletas, altavoces y peluches navideños interactivos, incluyendo versiones de Stitch y Ángel vestidos de Papá Noel.

La compañía dedica un espacio específico a productos dirigidos a fans y coleccionistas con referencias de Nancy (Mi primera Nancy de Colección), Bratz y Monster High (Miércoles, Enid). Además de diversos universos como los de Miniverse, Star Wars, Harry Potter, Los Simpson, Smiling Critters, Fuggler, Scooby-Doo, Playmobil (barco pirata de Astérix) y el Delorean de Regreso al Futuro en versión radio control. Destaca la incorporación de una línea de productos de inspiración japonesa.

Por último, la cadena de distribución ofrece la posibilidad de comprar los juguetes y recibirlos en dos horas o cuando al cliente decida con la tarifa plana 'El Corte Inglés Plus', que permite combinar la experiencia del mundo físico y del 'online', ofreciendo servicios que permiten, por ejemplo, comprar a través del móvil y recoger el juguete en un supermercado, comprar online desde la propia tienda, e incluso encargarlo en el súper y recibirlo en casa.

Entre los servicios especiales figura la reserva de juguetes en las tiendas y el asesoramiento personalizado al cliente, así como la petición de cita para encargar los juguetes; la reserva de cita para la recogida o el anticipo de Navidad para aplazar los pagos.