El Corte Inglés y otras 7 firmas vestirán a alumnos de las academias del Ejército de Tierra por 24,2 millones

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una unión temporal de empresas (UTE) formada por El Corte Inglés y otras siete firmas ha resultado adjudicataria del contrato de suministro de diferentes prendas de vestuario para los alumnos de nueva incorporación (centros de formación y academias) y equipamiento de los contingentes proyectados a operaciones del Ejército de Tierra, por un importe total de 24,2 millones de euros (impuestos incluidos).

En concreto, la UTE que lidera el gigante de la distribución suministrará diferentes prendas de vestir especiales, guantes de trabajo, botas y uniformes de combate a los nuevos alumnos de las academias militares, según consta en el pliego de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado, que recoge Europa Press.

En concreto, el grupo presidido por Marta Álvarez y las empresas Fábrica Española de Confecciones, Iturri, Yuma, Manufacturas Aura, Calzados Plásticos Españoles, Lorpeland y Ghan logística gestión y consultoría se han adjudicado este contrato del Ministerio de Defensa, que se ha tramitado de forma urgente.

El plazo de formalización del contrato se extiende del 31 de octubre al 6 de noviembre de este año.