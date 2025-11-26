Cristina Álvarez, nueva presidenta de El Corte Inglés

De izquierda a derecha, Marta y Cristina Álvarez - EL CORTE INGLÉS

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés ha nombrado a Cristina Álvarez nueva presidenta del grupo en sustitución de su hermana Marta Álvarez, según ha informado este martes el grupo de distribución.

El consejo de administración de la compañía ha respaldado por unanimidad la propuesta de Marta Álvarez para designar a su hermana como nueva presidenta.

El relevo, que tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2026, se produce en un marco "ordenado, estable y de continuidad".

Marta Álvarez, que por decisión personal y voluntaria da el relevo a su hermana tras seis años en el cargo, continuará como miembro del consejo y de la comisión de Seguimiento, centrándose en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

