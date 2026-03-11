El ejecutivo mejor pagado del Ibex 35 gana 32 millones en 2025: este es el sueldo de los grandes directivos españoles

Los directivos mejor pagados del Ibex 35 - EPDATA

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes y consejeros delegados de las empresas del Ibex 35 percibieron 232 millones de euros en 2025, a falta de conocerse las cifras de ACS y Fluidra. Entre presidentes y consejeros delegados, 14 directivos redujeron su salario, seis lo mantuvieron sin cambios y el resto lo incrementaron.

En este contexto, casi todas las compañías del índice han presentado ya sus informes anuales de remuneraciones de los consejos de administración, en cumplimiento de la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un año más, presentamos el ranking de los directivos mejor pagados del Ibex 35, excluyendo la remuneración más alta, correspondiente a la del ex consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que dimitió el 18 de enero de 2025 y percibió una indemnización de 44,54 millones de euros.

MANRIQUE, BOTÍN, GALÁN Y MACEIRAS, LOS QUE MÁS GANARON

Como es habitual, los máximos ejecutivos de Iberdrola, Santander e Inditex ocupan los primeros puestos del ranking, respaldados por su elevada capitalización bursátil y el buen comportamiento de sus acciones. Sin embargo, este año destaca una excepción, el presidente ejecutivo de Sacyr, Manuel Manrique Cecilia, quien se sitúa como el directivo mejor pagado entre las cotizadas, con una retribución total de 32,6 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 384% respecto al ejercicio anterior.

Este salto se explica por el devengo de incentivos asociados a la positiva evolución bursátil de la compañía y por un plan de fidelización. Entre 2021 y 2025, Sacyr se ha consolidado como la cuarta empresa europea del sector de infraestructuras con mayor revalorización bursátil, al pasar de una capitalización de 1.221 millones de euros a 3.052 millones, un aumento del 152%, frente al 114% de subida conjunta del Ibex 35. Por su parte, el consejero delegado de Sacyr, Pedro Sigüenza, que ocupa este cargo desde junio de 2025, ganó 3,6 millones de euros.

En segunda posición figura la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, con una remuneración de algo más de 18,5 millones de euros, un 35% más que el ejercicio anterior. Este aumento se debe principalmente a la revalorización de las acciones del banco, lo que la convierte en la ejecutiva mejor pagada del Ibex 35 y la segunda de España.

De su lado, la remuneración del consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, subió un 24%, hasta los 10,28 millones de euros, situándose en el quinto lugar entre los directivos mejor pagados.

En esta línea, el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, deja de liderar el ranking y pasa a la tercera posición al percibir 15,86 millones de euros en 2025 (12,17% más).

La remuneración del consejero delegado de Iberdrola hasta finales del pasado mes de junio, Armando Martínez, fue de 6,38 millones de euros, un 69,7% más. En su caso se incluye la indemnización percibida de 4,436 millones de euros tras dejar el puesto que ocupaba desde 2022. Martínez fue sustituido en el cargo de consejero delegado de Iberdrola por Pedro Azagra, que fue nombrado el pasado 24 de junio y cuya remuneración ha ascendido a 1,552 millones de euros.

En el cuarto lugar del escalafón retributivo del Ibex, se encuentra el consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras, que elevó su sueldo hasta los 11,55 millones de euros (un 2,98% más). Mientras que la presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, percibió una remuneración de un millón de euros en su cuarto año al frente de la compañía, el mismo importe que en 2024, por encima de los 834.000 euros que cobró en su primer año al frente de la compañía.

LOS DIRECTIVOS QUE MENOS COBRARON EN EL CLUB DE LOS 35

En el otro extremo de la tabla, el presidente de Solaria, Enrique Díaz-Tejeiro, cuenta con la menor remuneración, situándose en los 180.000 euros, el mismo importe que en 2024, mientras que su hijo y consejero delegado de la compañía, Arturo Díaz-Tejeiro, no percibe ni un euro por su trabajo al frente de la empresa.

De su lado, el presidente y consejero delegado (CEO) de Acciona, José Manuel Entrecanales, tampoco cobra por estar al frente de su filial Acciona Energía, pero sí por su labor en la matriz, Acciona, donde elevó un 55% su remuneración, hasta los 6,06 millones de euros en el ejercicio 2025.

Asimismo, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, registró la segunda remuneración más baja, con unos ingresos de 197.000 euros, un 2,6% más que en el año anterior, al estar sometido al límite de remuneración establecido para empresas de control público.

LOS MAYORES INCREMENTOS

Al margen del incremento del presidente ejecutivo de Sacyr, el segundo mayor aumento fue el de la presidenta no ejecutiva de Grifols y exministra finlandesa de Transporte y Comunicaciones Anne-Catherine Berner, que ganó 380.000 euros, un 406% más, tras asumir el año pasado la presidencia no ejecutiva después de formar parte del consejo como independiente y de presidir el Comité de Nombramientos y Retribuciones de la compañía.

En esta línea, el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, elevó un 165% sus ingresos, hasta los 2 millones. De su lado, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, percibió un sueldo de 546.000 euros en 2025, la misma cantidad que en 2024.

El cuarto mayor incremento corresponde al presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, quien recibió una remuneración de 1,65 millones de euros en su primer año como presidente del banco, un 156% más, tras ser el vicepresidente de la entidad en 2024.

LOS MAYORES RECORTES DE SUELDO

El mayor recorte de sueldo en el Ibex 35 corresponde a la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, al percibir una remuneración de 1,35 millones de euros, un 73,39% menos, como consecuencia del cambio de consejera delegada a presidenta. Dancausa cedió el testigo a Gloria Ortiz y percibió tres meses de salario como CEO antes de pasar a recibir su salario como presidenta los nueve meses restantes.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig Guasch, redujo un 58,95% su sueldo, hasta los 5,24 millones. De esta forma, la retribución percibida por Puig en 2025 es menos de la mitad de la que cobró un año antes, teniendo en cuenta que la mayor parte estaba vinculada al cumplimiento de objetivos, como la salida a Bolsa.

Asimismo, las mayores reducciones salariales las percibieron el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez (-41,82%), el CEO de Cellnex, Marco Patuano (-32,6%), el CEO de Logista, Iñigo Meirás (-32%), y el CEO de Rovi Juan López-Belmonte Encina (-19,12%).