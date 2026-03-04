Cuerpo lamenta que la oposición no mencionen las amenazas de EEUU que podrían perjudicar a empresas españolas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lamentado que los partidos de la oposición no hagan alusión a las amenazas de Estados Unidos que se han realizado en materia económica y comercial y que podrían perjudicar a las empresas españolas.

"Ni siquiera se alude a estas amenazas que se han realizado en materia económica y comercial y que podrían perjudicar, en caso de producirse y de llevarse a cabo, a nuestras empresas y ciudadanía", expresó durante una entrevista con RNE.

En contraposición ha defendido las reacciones procedentes de la Comisión Europea, del presidente del Consejo, António Costa, y de otros líderes europeos.

"Una posición en defensa de la unidad europea para proteger los intereses y la soberanía de los Estados miembros. Esta es la línea por la que tenemos que ir y lo que cuesta entender es por qué desde fuera de España, en este caso nuestros socios, están dispuestos a promover y a proteger esa unidad, soberanía e intereses y desde dentro no", señaló.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado martes que España es una aliado "terrible" y ordenó cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", afirmó el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Vamos a cortar todo el comercio", reiteró, asegurando que su Administración "no quiere tener nada con España", para poco después insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España".