Cuerpo se reunirá este lunes con Murtra para abordar temas relacionados con telecomunicaciones y la IA

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, se reunirán este lunes para conocer el pulso del sector de las telecomunicaciones y abordar temas relacionados con la inteligencia artificial (IA), según han explicado a Europa Press en fuentes del Gobierno.

En encuentro tendrá lugar a las 11.30 horas en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, tal y como se desprende de la agenda de Cuerpo.

El ministro, previamente, participará en la presentación del acto 'IA360: plan para un despliegue responsable de la IA', a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Complejo de la Moncloa.

Este acto, que arrancará a las 9.30 horas, incluirá la celebración de un panel de expertos, además de las intervenciones de Sánchez y Cuerpo.