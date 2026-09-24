El 16% de los pisos en venta bajaron precios en el segundo trimestre, con un descuento medio de 28.280 euros

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de propietarios de viviendas en venta que redujeron sus expectativas de precio se situó en el 16% durante el segundo trimestre del año, por encima del 13% registrado en el mismo periodo del año anterior, según un estudio publicado este jueves por idealista a partir del análisis de su base de datos.

Los vendedores que aplicaron ajustes en sus precios en el segundo trimestre recortaron el precio inicial de salida en una media de 28.280 euros, lo que representa un descuento medio del 6%.

Por capitales, Madrid encabeza la proporción de anuncios que rebajaron su precio, con un 24% del total en venta, seguida por Barcelona (23%), Valencia y Cádiz (22%), y Málaga, Sevilla y Zaragoza (21% en los tres casos).

En el extremo opuesto se sitúan Melilla y Soria (9%) y Ceuta y Ourense (10%) como las ciudades con menor porcentaje de rebajas.

Segovia destaca como la capital donde más creció la proporción de inmuebles rebajados en comparación interanual, pasando del 12% al 19%. Por el contrario, Teruel registró la mayor caída en la cuota de anuncios con descuento, descendiendo del 20% al 13%.

PALMA Y MADRID LIDERAN LAS REBAJAS EN EUROS

En términos absolutos, Palma de Mallorca registró el mayor descuento medio de España entre las capitales, con una rebaja de 77.906 euros sobre el precio inicial, cifra que casi triplica la media nacional. Le siguen Madrid (43.933 euros), Barcelona (36.401 euros) y San Sebastián (34.692 euros).

Las menores reducciones absolutas se dieron en Teruel (7.843 euros), Cuenca (9.372 euros) y Zamora (9.741 euros).

En valores porcentuales sobre el precio de salida, Lugo aplicó la mayor rebaja proporcional (-9%), por delante de Huesca y Jaén (-8% en ambos casos).

En contraste, un total de 14 capitales -entre ellas Alicante, Bilbao, Córdoba, Málaga, San Sebastián y Vitoria- registraron la menor rebaja relativa, situada en el 5%.

DATOS PROVINCIALES Y VALORACIÓN

A nivel provincial, la Comunidad de Madrid lideró el porcentaje de anuncios con descuento (22%), seguida de Zaragoza, Barcelona y Valencia, todas con un 18%.

En términos de cuantía, Baleares encabezó el importe medio descontado, con 96.326 euros, impulsadas por el mercado de Mallorca, por delante de Málaga (45.386 euros) y Madrid (38.896 euros).

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha señalado que los datos reflejan que "la corrección en el mercado residencial avanza de forma gradual pero sostenida" y que los propietarios están ajustando sus expectativas "de forma ordenada".

Asimismo, ha destacado la situación de Madrid como la ciudad donde más crece la proporción de bajadas, con uno de los importes en euros más elevados, lo que apunta a un ajuste "especialmente activo en el segmento de mayor valor".