Cuotas mensuales, expansión internacional y más inversión en IA, pilares de la nueva hoja de ruta de eDreams

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las cuotas mensuales o trimestrales para la suscripción anual de Prime, la aceleración de su expansión internacional y el aumento de inversión en IA son los tres pilares clave de eDreams para impulsar su nueva hoja de ruta estratégica hasta 2030, con el objetivo de alcanzar 13 millones de miembros, desde los 7,7 millones actuales, y un Ebitda 'cash' de 270 millones de euros para ese mismo año, un X% más con respecto a 2025.

En palabras de su CEO, Dana Dunne, este nuevo plan plurianual se trata del siguiente "paso lógico" en la trayectoria de la firma, destacando que la agencia redoblará la apuesta por su modelo para "llevarlo más lejos y más rápido".

Sobre los tres pilares, en primer lugar, la empresa ve como una "evolución clave" la introducción de opciones de pago más flexibles para la suscripción anual de Prime, lo que, según sus datos, puede ofrecer un 13% más de valor a largo plazo, más de un 10% más de satisfacción del cliente y un aumento del 8% en las tasas de conversión.

Desde eDreams también ha destacado que estos pagos flexibles son un facilitador "clave" para la expansión de productos, resaltando que este modelo encaja "perfectamente" con categorías de viajes de alta frecuencia, como el tren, un mercado "significativo" y en crecimiento valorado en más de 40.000 millones de euros.

"Estas iniciativas se sumarán a la ya robusta oferta de Prime, que incluye una gama completa de productos como vuelos, hoteles, paquetes dinámicos y alquiler de coches, complementada con otras ventajas para los miembros, como la flexibilidad de cancelar reservas por cualquier motivo y el acceso exclusivo a ofertas solo para miembros", ha añadido en un comunicado remitido a la CNMV.

EXPANSIÓN EN LATAM, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Por otro lado, la agencia de viajes online acelerará su expansión internacional más allá de sus 10 países Prime, centrándose en regiones de "alto potencial", como Latinoamérica, Europa Central, Oriente Medio y África.

En este contexto, ya ha estado probando su producto de suscripción en varios mercados nuevos, que "están demostrando un rendimiento excepcional", con una penetración en los hogares un 28% superior en su primer año y una tasa de captación de Prime un 13% más alta en comparación con los cinco principales mercados europeos maduros, así como una mayor satisfacción del cliente.

Basándose en estos sólidos resultados, la inversión se centrará ahora en escalar un grupo selecto de estos mercados de "alto potencial" y en localizar aún más la oferta para impulsar un crecimiento "significativo".

AUMENTO DE INVERSIÓN EN IA

Como tercer pilar, la firma española ha confirmado que aumentará la inversión en Inteligencia Artificial para "profundizar esa ventaja competitiva".

La plataforma de IA propia de la compañía, desarrollada internamente durante más de una década, incluye la información de más de 100 millones de búsquedas diarias y 100 terabytes de datos que impulsan aplicaciones agénticas cada día.

Desde esta posición, eDreams desarrollará "nuevas capacidades", con una inversión que "aprovechará notablemente las capacidades de la IA Agéntica como un motor clave de creación de valor para el negocio".

GANA 24 VECES MÁS PERO SE DESPLOMA EN BOLSA POR RECORTAR PREVISIONES

Este martes al cierre de mercado, eDreams presentó sus resultados financieros correspondientes a su primer semestre del año fiscal 2026, en los que registró un beneficio neto de 31,5 millones, una cifra 24 veces mayor a las ganancias de 1,3 millones del mismo periodo del pasado ejercicio.

Sin embargo, la respuesta del mercado bursátil desencadenó en un hundimiento de más del 40% en la cotización de eDreams al día siguiente, después de rebajar en 60 millones de euros su previsión de resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' para el año fiscal 2026, es decir, hasta los 155 millones de euros, un 14% menos que el ejercicio pasado.

En el mismo comunicado, la empresa explicó que esta reducción se debe principalmente a un cambio inferior de 52 millones de euros en los ingresos diferidos generados por Prime al introducir el modelo de pagos mensuales/trimestrales, mientras que el resto se debe al conservador menor nivel de acceso a Ryanair.

Sobre la aerolínea irlandesa, eDreams ha denunciado que, en los últimos dos años, ha intensificado sus esfuerzos para bloquear a las OTAs, a pesar de que "las órdenes judiciales han otorgado el derecho a distribuir su contenido".

Estas acciones han impactado "negativa y significativamente" la experiencia general del cliente y del viajero, además de afectar a la adquisición de nuevos miembros, pero no a la retención de los actuales usuarios, según la firma.

"eDreams sigue dedicada a defender la competencia leal dentro de la industria de viajes y a salvaguardar los intereses de los viajeros, y continúa luchando legalmente contra las prácticas abusivas de Ryanair", ha añadido la agencia.

De cara al siguiente año fiscal 2027, continuará la tendencia descendente del Ebitda 'cash' al estimar 115 millones de euros, por lo que no volverá a crecer hasta dentro de cinco trimestres, en el último periodo trimestral del peridodo de 2027. La estimación final espera registrar un total de 270 millones de euros en 2030.