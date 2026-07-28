Dcoop suma 33 cooperativas certificadas en sostenibilidad del aceite de oliva en toda la cadena de valor

Archivo - Dcoop - RAUL PEREZ/DCOOP - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dcoop, primer productor de aceite de oliva de Europa en certificar su producción con el sello Sustainably Grown, ha ampliado el alcance de la certificación a la producción de 33 cooperativas del grupo, lo que supone un volumen de más de 59,4 millones de kilos de aceite de oliva virgen extra, un 53% del total producido la pasada campaña de esta categoría, según informa en un comunicado.

En concreto, las cooperativas que han obtenido recientemente este certificado son SCA Sierra del Terril de Algámitas (Sevilla), SCA Domingo Solís de Martos (Jaén), SCA San Isidro Labrador de Los Villares (Jaén), SCA Martínez Montañés de Alcalá la Real (Jaén), SCA San Bartolomé de Espejo (Córdoba), SCA San Isidro de Castillo de Locubín, SCA San José de Mancha Real (Jaén), S.Coop. Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Malagón (Ciudad Real) y SCA Nuestra Señora del Rosario de Teba (Málaga).

Esta certificación, otorgada por la entidad independiente SCS Global Services, avala el compromiso del grupo cooperativo español con la sostenibilidad ambiental, social y económica en todo su proceso de cultivo y envasado.

El objetivo de Dcoop es certificar el 100% de su producción aceitera por lo que la próxima campaña el grupo someterá a la auditoría de certificación la producción de 44 cooperativas almazaras, así como las explotaciones de sus socios.