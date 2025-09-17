Decántalo adquiere Bodeboca para convertirse en el mayor grupo de venta de vino 'online' en Europa

Prevé alcanzar una facturación de 50 millones 2025 y de 80 millones en tres años

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'ecommerce' español de vino Decántalo crece con la adquisición de su competidor directo Bodeboca, una unión que le convierte en el mayor grupo de venta de vino 'online' en Europa, según informa en un comunicado.

En concreto, ambas marcas quedan integradas en el grupo Melchior Wine & More junto al 'ecommerce' francés Le Petit Ballon, que prevé cerrar 2025 con una facturación conjunta de 50 millones de euros y que espera llegar a los 80 millones de euros en 2028.

De esta forma, Decántalo apuesta por un modelo que combina escala y especialización, preservando la identidad de cada marca. Así, Bodeboca continuará centrándose en la venta privada para seguir brindando exclusividad a una comunidad que ya aglutina en España a más de dos millones de usuarios.

Por su parte, Decántalo seguirá potenciando su catálogo, que ya acumulaba más de 10.000 referencias y además, pondrá a disposición su 'expertise' en logística internacional, lo que le permite generar el 75% de su facturación fuera de España.

El co-fundador de Decántalo, Héctor Pla, se ha congratulado de esta operación. "Creemos que el consumidor de vino es diverso y queremos atenderlo desde distintas perspectivas. La suma de fuerzas nos permite crecer más rápido y competir en Europa, pero manteniendo la esencia de cada marca", ha señalado.

Mientras que el consejero delegado de Petit Ballon y Melchior Wine & More, Gilles Raison, ha indicado que Bodeboca es una "marca española fuerte y reconocida que enriquece su cartera". "Nos permite reafirmar el liderazgo sólido en España", ha recalcado.

Decántalo está presente actualmente en más de 35 países, destacando Alemania, UK y Suiza, territorios en los que vende desde su nacimiento y cuenta con uno de los catálogos más diversos de España, ya que cubre desde vinos naturales hasta los 'orange', así como productos desalcoholizados.

Decántalo tiene su centro de operaciones en Rubí (Barcelona), donde inauguró en el 2023 un almacén de 1.500 metros cuadrados y 6.000 metros cúbicos climatizados. Así, la adquisición de Bodeboca implicará la ampliación de estas instalaciones, proyecto en el que el grupo ya está trabajando.