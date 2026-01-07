Declarado un incendio en la planta de Fertiberia en Puertollano por una explosión en el equipamiento exterior

Archivo - Fábrica de Fertiberia en Puertollano. - FERTIBERIA - Archivo

CIUDAD REAL 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La explosión de una bomba de la planta de amoniaco de Fertiberia en Puertollano (Ciudad Real) ha causado un incendio en las instalaciones de la empresa, causando un herido leve.

La persona afectada, un trabajador de alrededor de 50 años, ha sufrido daño en los oídos por la detonación, siendo trasladado por una UVI móvil a un centro hospitalario.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, sobre las 11.23 se producía la explosión en el equipamiento situado en el exterior de la planta, desatando el fuego.

Equipos de bomberos del propio complejo petroquímico, así como del parque de Puertollano continúan trabajando en las labores de extinción del fuego, que ha sido dado por controlado, pero aún continúa sin estar extinguido.

Al lugar de los hechos también han acudido agentes de Policía Nacional, Policía Local de Puertollano, así como de la Guardia Civil.