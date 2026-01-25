El campo vuelve a las calles del 26 al 30 de enero en protesta por recortes de la PAC y Mercosur

Decenas de agricultores y ganaderos con tractores se concentran frente a las Cortes de Castilla y León - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos españoles volverán a tomar las calles españolas y a sacar los tractores desde el lunes al viernes en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamenteo Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.

Unas concentraciones que están promovidas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que promueven estas tractoradas en todo el territorio nacional y que se mantienen pese a la reciente decisión del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo UE-Mercosur y enviarlo a que lo revise el Tribunal Superior de Justicia (TJUE) de la Unión Europea.

Unas concentraciones de agricultores y ganaderos que se llevarán a cabo a lo largo de toda la semana, pero que tendrán su jornada más destacada el día 29, en lo que será el 'súper jueves', día que reunirá la mayor parte de concentraciones, donde ya han confirmado más de 25 provincias tractoradas y protestas.

Así, Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca, entre otras, han confirmado ya tractoradas, mientras que en Madrid también habrá movilizaciones y se prevé un 'cocido reivindicativo' en plena Puerta del Sol.

"Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo", aseguraba recientemente el secretario general de UPA, Cristobal Cano, en una rueda de prensa conjunta con los representantes de Asaja y COAG.

Una semana 'caliente' en todo el territorio por las manifestaciones de agricultores y ganaderos con las que buscan trasladar a las sdministraciones la urgencia de escuchar los problemas reales del sector agrario y adoptar decisiones "valientes y acertadas" que garanticen la viabilidad económica y social.

De esta forma, las organizaciones convocantes recuerdan que estas movilizaciones responden, entre otros motivos, al recorte del 23% del presupuesto previsto en la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), una reducción que consideran "inasumible" para miles de explotaciones familiares.

A ello también se suma el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar, que permiten la entrada de productos agrarios sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos.

Las organizaciones agrarias pedirán también en estas concentraciones un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y publicación oficial de los costes medios de producción, aprobar una Ley Emergencia por daños de fauna salvaje y adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias.