Defensa desestima el recurso de Santa Bárbara contra los programas de artillería adjudicados a Indra-EM&E

La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, contra la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Los expedientes de contratación afectados son los correspondientes a los programas de Artillería de Tubo Autopropulsada (ATP) 'Ruedas' y 'Cadenas' de los Programas Especiales de Modernización (PEM) por valor total de más de 7.000 millones de euros, y en la resolución se acuerda la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas.

"Se concluye que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente", ha señalado el departamento dirigido por Margarita Robles en un comunicado este jueves.

SE DENIEGA EL ACCESO AL EXPEDIENTE

Asimismo, la cartera de Defensa ha puesto de relieve que, en el ámbito de la contratación vinculada a la Defensa Nacional, "las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, a la garantía del suministro, a la autonomía estratégica y a la disponibilidad operativa de las capacidades militares, aspectos todos ellos debidamente valorados por la Administración conforme al marco jurídico aplicable en España y la Unión Europea".

Por otra parte, en la misma resolución se deniega el acceso al expediente de contratación solicitado reiteradamente por Santa Bárbara "al no concurrir los presupuestos legales que justifiquen dicho acceso, en línea con las resoluciones del Tribunal Supremo".

"En consecuencia, se confirma la validez de las adjudicaciones realizadas a favor de las citadas UTEs, manteniéndose plenamente eficaces los actos administrativos impugnados", concluye el comunicado, que destaca que con esta resolución se "refuerza la seguridad jurídica del proceso y se avala la actuación de la Administración en un ámbito de especial relevancia para la defensa y la industria nacional".

POSIBILIDAD DE RECURRIR A LA AUDIENCIA NACIONAL

Cabe recordar que el Ministerio tenía de plazo hasta el 22 de abril para responder a dicho recurso de alzada, que es un paso previo indispensable para agotar la vía administrativa y poder presentar recurso contencioso-administrativo ante la justicia ordinaria, en este caso, la Audiencia Nacional (AN).

De hecho, Santa Bárbara ya anunció a finales de febrero que interpondría un recurso contencioso administrativo ante la AN si el Ministerio de Defensa desestimaba el recurso de alzada.

La firma interpuso el pasado 22 de enero este recurso contra dichas resoluciones que adjudicaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM, cuyo objeto es la adquisición de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas. Además, Santa Bárbara solicitó como medida cautelar, mientras se sustanciaba el recurso, la suspensión de las adjudicaciones, lo que también fue denegado por el departamento dirigido por Robles.

De su lado, Santa Bárbara ha declarado que "no tiene notificación ni constancia de resolución alguna, ni en sentido positivo ni negativo", del Ministerio de Defensa.

"No obstante, la presentación de este recurso de alzada era un paso previo indispensable para agotar la vía administrativa", ha manifestado, apuntando que "tan pronto como tenga conocimiento de la resolución podrá hacer una valoración al respecto y confirmar los próximos pasos".

Por último, la firma ha reiterado "su disponibilidad para cooperar con todas las empresas e instituciones del sector de la Defensa de España en el objetivo común de cumplir los objetivos del Ministerio de Defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios".