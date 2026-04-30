Deoleo emitirá bonos por 4 millones para afrontar el litigio en Italia

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Deoleo realizará una emisión de bonos por un importe de cuatro millones de euros destinados exclusivamente a sus accionistas para afrontar el litigio en Italia, según ha informado la multinacional española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el objetivo principal de esta emisión es financiar los pagos que deberá afrontar la filial italiana del grupo, Carapelli Firenze S.p.A., tras una sentencia desfavorable del tribunal italiano de segunda instancia relacionada con una reclamación de la inspección aduanera iniciada en 2014 por la Oficina de Aduanas italiana a la compañía.

Cada bono que se emitirá tendrá un valor de 1.000 euros y devengará un interés anual del 20%. Estos bonos son de naturaleza subordinada, situándose por detrás de los acreedores ordinarios y por delante del capital social, y no cotizarán en ningún mercado secundario oficial.

De esta forma, el periodo de suscripción para los accionistas legitimados se extenderá del 4 al 22 de mayo, siendo necesario un mínimo de 100.000 derechos para suscribir cada bono.

Los principales accionistas del fabricante de Hojiblanca y Carbonell, CVC Capital Partners y Alchemy, garantizaron la aportación de fondos necesarios para afrontar las obligaciones derivadas de este conflicto legal.

Deoleo ha especificado que los recursos obtenidos se emplearán para pagar los montos fraccionados que Carapelli Firenze debe abonar en los próximos diez meses, además de otros pagos asociados con este caso.

En la emisión de estos bonos, que expirarán el 18 de marzo de 2039, Ole Investments, que cuenta con el 56,961% del capital social, se comprometió a adquirir los bonos no suscritos por otros accionistas, asegurando así la total emisión y desembolso de los mismos.