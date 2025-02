Deoleo, "prudente" ante aranceles, prevé que los precios estén entre los 3 y 4 euros tras una buena campaña

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Deoleo, que se ha mostrado "prudente" ante la imposición de posibles aranceles por parte de Donald Trump, prevé que los precios del aceite de oliva mantengan la tendencia de bajada "muy significativa" que se percibe ya en los lineales y se sitúen entre los tres y cuatro euros tras una buena campaña.

"Estamos convencidos de que se llegarán a los 1,4 millones de toneladas esta campaña. Cuando no hay producto se traduce en los precios y cuando hay se nota en la bajada muy significativa que se ve claramente en los lineales y es la tendencia que va a continuar hasta la próxima cosecha. Lo lógico es que vayamos a los precios de 2021 y 2022, entre los tres y cuatro euros. Todo el contexto es positivo, tanto para la categoría como para el consumidor", ha asegurado el director general de Deoleo en España, Víctor Roig.

El directivo ha destacado que lo "más importante" para la compañía es que "toda la cadena de valor sea capaz de ganarse la vida". "Estamos en un momento muy positivo para la categoría y la compañía, gracias a que las abundantes precipitaciones de este año han favorecido una notable recuperación de la producción resultando una cosecha de mayor cantidad y calidad", ha señalado.

"Vamos a tener una producción suficiente para no hacer pagar al consumidor los precios de los últimos años. Han sido años complicados para la categoría, no es que quisiéramos subir precios, es que no había producto", ha recalcado.

Una subida de precios que ha impactado en el consumo del aceite de oliva, ya que en los últimos años se ha dado un trasbase del oliva a los aceites de semillas y girasol, algo que esperan que vaya cambiando.

En este contexto, Deoleo consolida su liderazgo en el mercado, donde a cierre de 2024 la compañía crece un 0,7 puntos porcentuales en el total del mercado del aceite, pasando del 9,8% al 10,5%. "Son datos positivos, en un contexto marcado por los precios altos, hemos sido capaces de ganar cuota de mercado", ha destacado.

Así, en el caso del mercado del aceite de oliva también ha crecido 0,7 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 12,5% de la cuota de mercado, mientras que se eleva un 0,8 puntos porcentuales en el caso de los aceites de semillas, hasta el 12,5% de la cuota. "Somos líderes y aumentamos cuota y todo gracias a nuestro plan estratégico centrados en la calidad, producto, en la innovación y la sostenibilidad

DEFENDER LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA EN ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, Deoleo se ha mostrado "prudente" ante la posibilidad de que la Administración de Donald Trump imponga aranceles a productos agroalimentarios, entre ellos al aceite de oliva.

"Los aranceles son una herramienta comercial que no interesa a nadie, pero hay que ser prudentes y esperar", ha asegurado el director de comunicación de Deoleo, José Antonio Bonache.

En concreto, la multinacional oleíca, que cuenta con presencia en Estados Unidos, ha recordado que el país estadounidense produce sólo el 5%, por lo que necesita importar el 95% restante.

"El consumidor norteamericano aprecia mucho el aceite de oliva. Intentaremos seguir mostrando su valor para la salud de los americanos, que es algo importante para el presidente Trump y defender cuál es la valoridad del aceite de oliva, y en nuestro caso intentar defender cuáles son los valores de la proteína natural tan importante para nosotros", ha señalado.

CARBONELL INNOVA CON UNA BOTELLA CON DOSIFICADOR

Por otro lado, Deoleo ha presentado la nueva novedad de Carbonell, que se adapta a las necesidades del consumidor y lanza al mercado una botella de dosificación precisa y ajustable para lograr un mayor control sobre el aceite.

"Sabemos que los hábitos de cocina están cambiando y que los consumidores buscan soluciones más prácticas e innovadoras. Nuestro nuevo formato responde a esa demanda y logra mejorar la experiencia a la hora de cocinar y consumir el aceite de una manera diferente", ha comentado Victoria Aceves, 'brand manager' de Carbonell.

La nueva botella, que se lanza inicialmente en España, pero que llegará a mercados internacionales, permite regular la cantidad de aceite con solo girar el tapón, asegurando que no se derrame ni una gota y optimizando el uso de un producto de la mayor calidad.