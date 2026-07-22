El despacho de abogados Clifford Chance gana un 11% más en su último ejercicio fiscal, hasta 1.230 millones

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Clifford Chance, bufete de abogados británico, obtuvo un beneficio de 1.050 millones de libras esterlinas (1.230 millones de euros) al cierre de su ejercicio fiscal, a 30 de abril, lo que supone incrementar en un 11% las ganancias registradas en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, la facturación del despacho de abogados se elevó hasta los 2.600 millones de libras (unos 3.000 millones de euros), un 9% más, mientras que el beneficio por socio de capital (equity) fue de 2,3 millones de libras (2,7 millones de euros), un 9% más.

Asimismo, la firma ha logrado un crecimiento acumulado de 638 millones de libras (748 millones de euros) en ingresos y 295 millones de libras (345 millones de euros) en beneficios desde el ejercicio 2022-2023, incluyendo un incremento del 65% de los ingresos en Estados Unidos.

Por regiones, el crecimiento de los ingresos fue generalizado con Europa --incluido Reino Unido-- con aumento del 7% y con un incremento del 12% en Oriente Próximo. Igualmente, Asia Pacífico aumentó su facturación en un 26%, gracias a la recuperación de los mercados de capitales, mientras que América creció en un 9%.

La firma ha indicado que la demanda de asesoramiento siguió viéndose impulsada por cambios estructurales en sectores como tecnología e inteligencia artificial, salud y 'life sciences', defensa, energías renovables e infraestructuras, incluidos los centros de datos y otras infraestructuras digitales.

"Con el regreso de la confianza a la actividad global de fusiones y adquisiciones, hemos asesorado en algunas de las operaciones de M&A y 'private equity' más grandes y complejas del mundo. Nuestro trabajo en los principales centros de negocio e inversión demuestra el valor de nuestra plataforma global, nuestro conocimiento sectorial y la fortaleza de nuestras crecientes capacidades en EEUU", ha señalado el socio director global de Clifford Chance, Charles Adams.