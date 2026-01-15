Disney ganó un 72% menos en España en año fiscal 2024, hasta 10,4 millones, y pagó 45 millones en dividendos

Archivo - Logo de Disney+. - DISNEY+ - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

The Walt Disney Company Iberia, la filial española del gigante del entretenimiento y ocio, obtuvo un resultado neto de 10,4 millones de euros en su año fiscal 2024, finalizado en septiembre de ese año, lo que supuso un 72,2% menos con respecto al ejercicio previo, según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

De su lado, la cifra de negocio de 250 millones de euros fue un 9,3% inferior a los 275,6 millones de euros de 2023, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) descendió hasta los 16 millones de euros, un 26,3% menos interanual.

En 2024, la filial pagó 45 millones de euros en dividendos, un montante un 23% por debajo de los 59 millones de euros del ejercicio anterior, además de un canon por la utilización de la marca The Walt Disney Company y la distribución de sus productos por un importe de 151,7 millones de euros (-9%).

El descenso en la facturación se atribuye a la reducción de ventas derivadas de la publicidad y distribución de los canales de televisión, así como a los menores ingresos de la distribución cinematográfica y a la reducción de ingresos derivados de los acuerdos con operadores para la distribución de nuestro servicio bajo demanda.

No obstante, la filial ha destacado en sus cuentas que son "buenos resultados" al producirse en un contexto de volatilidad e incertidumbre. En este contexto, uno de los principales logros resaltados por el grupo fue el "continuo fortalecimiento" del servicio de streaming, Disney+.

Durante este último año, las suscripciones directas a sus servicios se incrementaron de "forma considerable". "Tenemos la suerte de disponer de diversos motores de suscripción, desde las superproducciones cinematográficas, exitosas series de Star Wars y Marvel, los grandes clásicos de entretenimiento norteamericanos como contenidos originales producidos en España", ha explicado la compañía.

Asimismo, los canales de televisión lograron "mantener su fortaleza" absorbiendo parcialmente la caída en ingresos de publicidad y de distribución, en tanto que el área de venta de derechos de contenido audiovisual se vio reducida frente al año pasado, en línea con la estrategia de la compañía de asegurar la distribución de contenido exclusivo a través de la plataforma de streaming.

Por otro lado, el área de retail fue también uno de los grandes contribuidores a los resultados de la compañía.

Con estos datos, Disney España encara los próximos años con una evolución del negocio "positiva", principalmente siendo una proyección sustentada en una "sobresaliente" cartera de contenidos.

Además, en los ejercicios futuros, ha valorado que seguirán contando con la "gran fuerza" de sus franquicias consolidadas, como por ejemplo, Princesas Disney, Mickey, Marvel, Lucas Film y National Geographic.

LA MATRIZ DUPLICÓ SU BENEFICIO EN 2024

La matriz The Walt Disney Company se anotó un beneficio neto atribuido de 12.404 millones de dólares (10.686 millones de euros) en su año fiscal 2024, lo que supone más que duplicar (149,5%) el resultado obtenido doce meses atrás.

Los ingresos aumentaron un 3,4%, hasta los 94.425 millones de dólares (81.355 millones de euros). Por divisiones, el negocio de entretenimiento conformado por canales de televisión, plataformas de 'streaming' y licencias brindó 42.466 millones de dólares (36.588 millones de euros), un 3,1% más.

"Este ha sido otro año de grandes avances, en el que hemos fortalecido la empresa aprovechando el valor de nuestros activos creativos y de marca, y hemos seguido logrando avances importantes en nuestros negocios directos al consumidor", afirmó el consejero delegado de Disney, Robert Iger.