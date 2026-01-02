La DO Rueda cierra 2025 con récord de ventas y consolida su liderazgo en el mercado del vino blanco

Etiquetas de vinos de la DO Rueda - DO RUEDA

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Rueda cierra el año con resultados "excelentes", consolidando su liderazgo en el mercado del vino blanco con Denominación de Origen en España tras entregar un total de 118.675.175 contraetiquetas, un 0,27% más respecto al ejercicio anterior, según informa en un comunicado.

En concreto, la DO ha destacado que este incremento de las ventas es especialmente relevante teniendo en cuenta la evolución negativa del sector del vino a nivel global.

De esta forma, del total de contraetiquetas entregadas, 118.612.811 corresponden a vinos blancos, donde Rueda mantiene su posición de liderazgo, mientras que en la categoría de vino tranquilo lidera con 118.474.186, de la cuales 239.736 corresponden a la categoría de Gran Vino de Rueda.

Por su parte, los vinos espumosos de esta Denominación de Origen alcanzan las 132.427 contraetiquetas, mientras que los vinos de licor, las 6.198 contraetiquetas.

El presidente del C.R.D.O. Rueda, Carlos Yllera, se ha congratulado de los resultados registrados en 2025. "Estamos muy satisfechos con los resultados de este año, que consolidan a la D.O. Rueda como un valor seguro dentro del sector del vino y del vino blanco de calidad en particular", ha asegurado.

"En un momento en el que el consumo de vino desciende, nosotros seguimos creciendo. El consumidor reconoce la autenticidad, la versatilidad y la calidad de nuestros vinos y sigue escogiéndolos. Esto es mérito de productores y bodegas, que trabajan cada día para ofrecer vinos excepcionales", ha destacado.

LAS EXPORTACIONES CRECEN

Por otro lado, las exportaciones de la D.O. Rueda también registran resultados positivos. Así, en la primera parte de 2025, entre enero a julio, las exportaciones alcanzaron los casi 11 millones de botellas (10.902.647), registrando un incremento del 6,2% respecto al año anterior y manteniendo la presencia de la Denominación de Origen en más de 100 países.

Entre los mercados más dinámicos destaca Holanda, que se consolida como uno de los principales consumidores internacionales de la D.O. Rueda, siendo ésta la primera D.O. de España en ventas de vino tranquilo en el país, con 4.786.317 de botellas exportadas, lo que representa un crecimiento del 14,8% interanual y un aumento de más de un millón de botellas en tan solo dos años.

Otros países como Canadá, Brasil, Austria y Colombia también han experimentado crecimientos significativos, contribuyendo al fortalecimiento del perfil internacional de los vinos blanco con contraetiqueta D.O. Rueda.