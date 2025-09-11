Duro Felguera analiza acciones legales contra la rumana Romgaz por las obras en la central de Iernut

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera ha anunciado que estudia acciones legales contra la compañía rumana productora de gas natural y de energía eléctrica Romgaz tras la resolución unilateral del contrato por las obras en la central de ciclo combinado de Iernut.

Según el relato que ha trasladado en un información relevante a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), Duro Felguera ha recibido este jueves la decisión "por sorpresa" por parte de Romgaz de la rescisión del contrato alegando "incumplimiento", una imputación que la firma de ingeniería asturiana rechaza "de plano".

La empresa firmó en mayo con Romgaz la finalización de las obras en la central de ciclo combinado de Iernut (Rumanía) mediante la suscripción de dos acuerdos, entre los que se incluye un contrato por valor de 345 millones de leis (unos 69,8 millones de euros) para dicho proyecto.

Duro Felguera ha defendido que ha cumplido el contrato "estrictamente, incluso más allá de lo previsto", como consecuencia de las modificaciones que la compañía rumana "ha ido introduciendo y las dificultades que han aparecido durante su ejecución por causas imputables a Romgaz", entre otras, la imposibilidad de ejecutar trabajos en áreas que dependían exclusivamente de sus gestiones que, según ha denunciado, ha provocado "el consiguiente retraso en los plazos".

La empresa asturiana ha explicado "que se ha visto obligada a ir asumiendo a su costa los sobrecostes y desfases que conllevaban las circunstancias expuestas", al tiempo que ha presentado numerosas reclamaciones frente a Romgaz, que, sin embargo, "nunca han sido atendidas".

Duro Felguera ha explicado que, ante "la grave situación del contrato", ha mantenido negociaciones "con Romgaz y todos los actores implicados en pro de su satisfactoria ejecución, para lo que ha ofrecido su máxima colaboración, distintas alternativas y mostrado su disposición para adaptar el contrato a la realidad". "En el momento presente, se mantenían negociaciones para este fin", ha puntualizado.

Pese a ello, la firma asturiana ha denunciado que Romgaz "ha decidido, unilateralmente y por sorpresa, poner fin a las negociaciones en curso mediante la resolución del contrato, bajo el argumento de incumplimiento" por parte de Duro Felguera, algo que rechazan.

"Ante la situación de hechos descrita, la sociedad está analizando las acciones legales que le corresponden para la defensa de su derecho, que ejercitará debida y legalmente a la mayor brevedad", ha concluido la compañía asturiana.