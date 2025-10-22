Duro Felguera vende diez contratos a Serveo por 1,5 millones y su sede a Mecalux por 13,6 millones

Archivo - Duro Felguera - Sede Central En Gijón - CEDIDA - Archivo

La venta de los contratos de operaciones y mantenimiento conlleva la subrogación de 200 empleados

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera ha vendido a Serveo, empresa especializada en la gestión de servicios eficientes y sostenibles, diez contratos de operaciones y mantenimiento por 1,5 millones de euros, en una operación que incluye la subrogación de cerca de 200 empleados vinculados a dichos servicios, según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

La transacción, sin embargo, no implica la venta de su filial Duro Felguera Operaciones y Montajes (DFOM), que continúa formando parte del grupo asturiano.

Duro Felguera ha destacado que los diez contratos se han considerado no estratégicos en el plan de negocio, remitido este martes, 21 de octubre, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras ello, DFOM concentrará su actividad en proyectos de montaje industrial principalmente en España, con ingresos estimados de 75 millones de euros en 2028 y un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo a partir de 2027.

Por su parte, el grupo de ingeniería y bienes de equipo venderá su sede corporativa en Gijón (Asturias) a la empresa catalana Mecalux, propiedad de la familia Carrillo, que abordará la operación a través de la firma Lut S.A..

La empresa abandonará el Parque Científico Tecnológico de Gijón para trasladar toda su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo, donde el grupo fue fundado hace 150 años.

En un primer momento, Duro Felguera se instalaría de alquiler en un edificio dentro del complejo empresarial Valnalón, ubicado en La Felguera.

EL CONSEJO APRUEBA EL PLAN

El consejo de administración de Duro Felguera ha aprobado el plan de reestructuración con el objetivo de garantizar su estabilidad económica, evitar el concurso de acreedores y asegurar la continuidad de sus operaciones en el futuro.

Dentro de dicho plan, la mexicana Prodi, que se hará con el control de Duro Felguera, se ha comprometido a conceder una nueva financiación capitalizable al grupo con el objetivo de dotarlo de liquidez y garantizar su continuidad y viabilidad en el corto y medio plazo.

Los desembolsos, por un importe total de diez millones de euros, se efectuarán tras la firma del plan y en función de las necesidades de tesorería del grupo, antes de su homologación judicial y de las operaciones de reducción y aumento de capital previstas.