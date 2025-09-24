Ebro Foods aprueba un plan voluntario de entrega de acciones a empleados por hasta 12.000 euros en 2025

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ebro Foods ha aprobado un plan voluntario de entrega de acciones a empleados por hasta 12.000 euros anuales en 2025, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el consejo de Administración de Ebro Foods, previo informe favorable de la Comisión de Selección y Retribuciones, ha dado 'luz verde' en su reunión de esta mañana el plan retributivo de entrega de acciones para el ejercicio 2025.

El plan, cuya participación es voluntaria, está dirigido a todos los empleados del grupo, tanto de la sociedad matriz como de filiales españolas.

El objetivo del programa es incrementar la participación en el accionariado de los empleados del grupo que lo deseen, al permitirles la posibilidad de percibir en acciones de Ebro Foods una parte de su retribución anual, la correspondiente a la variable y/o, en su caso, a la fija.

El límite máximo de la retribución, ya sea variable y/o fija, a percibir en acciones de Ebro Foods es de 12.000 euros anuales por cada empleado.

El número de acciones que recibirá cada empleado que se adhiera al plan será el que resulte de dividir el importe de su retribución que, dentro del límite máximo, cada trabajador decida, entre el precio de cotización de cierre de la acción de Ebro Foods en la sesión bursátil en que se ejecute la correspondiente operación bursátil. Se estima que tal fecha tendrá lugar en la semana del 27 de octubre de 2025.

Los títulos a entregar a los empleados procederán de la autocartera, a cuyos efectos la junta general de accionistas de Ebro Foods celebrada el 11 de junio de 2025 autorizó expresamente al consejo de administración la adquisición de acciones propias para esta finalidad.

A tal fin, Ebro Foods adquirirá el número de acciones que resulte necesario para atender las solicitudes de adhesión al plan por el importe de cotización en el momento de la adquisición y las mantendrá en autocartera hasta el día de su entrega a los beneficiarios.

Tanto el importe a destinar para la adquisición de las acciones como el número de acciones a adquirir para su asignación a los empleados será el que resulte de las adhesiones voluntarias al mismo; a estos efectos, el programa prevé que las solicitudes de adhesión se comuniquen por los empleados antes del 15 de octubre de 2025.