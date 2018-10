Covirán elevó un 3% su volumen de negocio en 2014, hasta 618 millones y suma un crecimiento del 65% desde 2008

Actualizado 26/02/2015 15:16:58 CET

Invertirá 10 millones en 2016 para las plataformas logísticas en Cataluña y Canarias

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Covirán, cooperativa de distribución alimentaria, elevó un 3% su volumen de negocio en 2014, hasta 618 millones de euros, con lo que encadena un crecimiento del 65% desde el inicio de la crisis en 2008, según ha explicado el consejero delegado de la compañía, Luis Osuna.

"Estamos muy satisfechos con los resultados de 2014, que ha sido el año más dífícil para el sector de la distribución y confiamos en que 2015 traerá buenos resultados, ya que estimamos un crecimiento del 7% en volumen de negocio y la apertura de más de 200 establemientos entre España y Portugal", ha explicado Osuna en rueda de prensa.

En concreto, la cooperativa cerró con un beneficio neto de 700.000 euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 7,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% frente al registrado en 2013.

Un crecimiento en 2014 que se ha visto impulsado por la inauguración en octubre del año pasado de la nueva plataforma en la Comunidad de Madrid y su expansión en Portugal, que ha permitido al grupo acabar el año con un total de 3.245 supermercados y un incremento del 4% en el número de socios, que se sitúan en 2.805.

Respecto al empleo, la cadena de supermercados ha mantenido y generado nuevos empleos, ya que cerró el pasado ejercicio con 14.886 trabajadores, 700 empleos más, un incremento del 6% respecto a 2013.

"Las principales magnitudes de la compañía son positivas y tenemos las provisiones necesarias para abordar nuestro nuevo modelo logístico Covirán 2020. Nuestro objetivo no es el generar un beneficio muy grande, porque pretendemos trasladarlo a nuestros cooperativistas vía precios y servicios", ha explicado Osuna.

El consejero delegado se ha mostrado "optimista" de cara a 2015 y ha subrayado cuáles son los hitos de la compañía en el pasado ejercicio. "La apertura de Madrid supondrá un crecimiento para la compañía en los próximos años y es un nuevo reto. La entrada en Madrid hace que la plataforma de Coslada sea clave para el norte y centro de España", ha indicado.

Osuna ha reiterado que junto a la plataforma de Coslada, en la que se ha hecho una inversión de 5 millones de euros, la creación de la escuela de comercio de Covirán y sobre todo la expansión en Portugal, que ya "genera beneficios tras estar tres años invirtiendo", han impulsado el crecimiento de la cooperativa.

CATALUÑA Y CANARIAS PARA 2016 Y SIN FECHA PARA MARRUECOS

Luis Osuna ha señalado que Covirán seguirá apostando por crecer tanto a nivel nacional como internacional a lo largo de 2015, aunque abordará a lo largo de 2016 la presencia de la cadena de supermercados en Cataluña y Canarias con sendas plataformas logísticas.

"En 2015 esperamos sentar las bases para abordar el proyecto de Cataluña y Canarias en 2016, mientras que en Baleares, donde no hay presencia, tenemos solicitudes, pero no hay fecha para entrar en este mercado", ha subrayado.

El director general ha desvelado que para 2015 la compañía tiene previsto realizar una inversión de 7 millones de euros, que se mantiene en línea a la de 2014, mientras que la elevará a 10 millones de euros en 2016 para la creación de las plataformas logísticas en Cataluña y Canarias.

Respecto a la expansión internacional de la cadena de supermercados y su posible entrada en Marruecos, el director general ha preferido ser cauto. "Seguimos analizando aún ese mercado, pero no hay nada decidido porque seguimos en fase de estudio. No está descartado nuestra presencia, pero no tenemos fecha", ha explicado.

Por otro lado, Osuna ha subrayado que 2014 ha sido el año "más difícil" para la distribución desde que empezó la crisis. "Las principales razones se deben a la deflación, por el efecto del final de la crisis y el inicio de la recuperación lo que ha llevado a un mayor consumo fuera del hogar, el cambio de hábitos del consumidor que busca la oferta, la pérdida de población y la guerra de precios", ha indicado.

El director general ha reiterado que para este año se mantendrá la guerra de precios. "Es un error, hay prácticas que no son las más legales y éticas. La competencia es buena, pero hay que ser legal en lo que se hace y espero que el resto de operadores así lo hagan", ha señalado.