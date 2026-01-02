Economía.- Dcoop invertirá cerca de 20 millones en recuperar la fábrica de Zumosol de Palma del Río (Córdoba)

Autoridades frente a las instalaciones de la antigua fábrica de Zumosol. - AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

Prevé que la fábrica esté plenamente operativa en la campaña 2027-2028, tras un ambicioso plan de mejora y modernización de las instalaciones

La alcaldesa de Palma del Río (Córdoba), Matilde Esteo, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una nueva fábrica de zumos en las antiguas instalaciones de Zumosol, un proyecto impulsado por los propios agricultores y cooperativas del sector citrícola, liderado por Dcoop, que supondrá una inversión global estimada en torno a los 20 millones de euros.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, Esteo lo ha trasladado así durante una rueda de prensa celebrada en el Polígono Industrial Mataché, en la que la alcaldesa ha estado acompañada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, y por el director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, así como por representantes de cooperativas, agricultores y empresas del sector.

Durante su intervención, Matilde Esteo ha subrayado que la reapertura de la fábrica de exprimido "es una gran oportunidad para Palma del Río y para toda la comarca", recordando que en 2021 el cierre de la planta supuso "un duro golpe para el municipio". "Hoy se abre una nueva etapa llena de oportunidades. Palma del Río vive de la naranja, la comarca vive de la naranja, y nos faltaba la agroindustria para poner en valor nuestro mejor producto", ha señalado.

La alcaldesa ha destacado especialmente que se trata de un proyecto "nacido de los propios agricultores y articulado a través de una cooperativa", un modelo que ha definido como "el más social, participativo y justo, donde los beneficios revierten directamente en el producto y en quienes lo cultivan". En este sentido, ha expresado el "orgullo" del Ayuntamiento por haber acompañado desde el primer momento esta iniciativa estratégica para el municipio.

El proyecto permitirá, además, la creación de empleo estable y de calidad, con una previsión inicial de alrededor de 50 puestos de trabajo fijos, a los que se sumarán empleos eventuales en campaña y toda la actividad inducida vinculada a la logística y al sector servicios.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta, ha calificado la iniciativa como "una noticia magnífica para la citricultura cordobesa y andaluza", destacando que "este proyecto supone un hito para la citricultura de la Vega del Guadalquivir, al aportar valor añadido al producto y reforzar el papel estratégico de la agroindustria en la reindustrialización de la provincia de Córdoba".

El director general de Dcoop ha explicado que la cooperativa ha adquirido tanto las instalaciones como la marca Zumosol, "una marca emblemática, con un enorme potencial y muy presente en la memoria colectiva", y ha avanzado que el objetivo es que la fábrica pueda estar plenamente operativa en la campaña 2027-2028, tras acometer un ambicioso plan de mejora y modernización de las instalaciones.

"La puesta en marcha de esta fábrica conllevará una inversión global cercana a los 20 millones de euros y permitirá transformar entre 80 y 100 millones de kilos de naranja para industria, garantizando estabilidad, rentabilidad y futuro a los agricultores de la zona", ha resaltado Sánchez de Puerta.

A este efecto, cabe señalar que la sección citrícola de Dcoop está formada en la actualidad por siete entidades: la cooperativa de segundo grado Zuman con sede en Sevilla, Coare y Hortofrutícola Las Huertas de Palma del Río; Cítricos Iberia, Covidesa y El Carrascal de Posadas y Frubézar, de Córdoba.

La alcaldesa ha concluido reiterando el compromiso del Ayuntamiento de Palma del Río con el proyecto y con el desarrollo de la agroindustria local, agradeciendo el esfuerzo y la visión de futuro de agricultores, cooperativas y empresas. "Gracias a vosotros, hoy Palma del Río vuelve a abrir una fábrica llena de oportunidades y de futuro para todo nuestro pueblo", ha apostillado.