Economía/Empresas.- BA asegura que la T5 "en general funciona" aunque habrá más cancelaciones de vuelos por el equipaje

Actualizado 31/03/2008 18:26:37 CET

LONDRES, 31 Mar. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Eva Martínez Millán) -

La compañía que controla la terminal 5 del aeropuerto londinense de Heathrow, British Airways, declaró hoy que tras el bloqueo que provocó esperas y cancelaciones desde la apertura de puertas el pasado jueves, el sistema de equipaje, "en general, está funcionando bien", si bien las anulaciones de vuelos continuarán hasta que se resuelva la entrega de los 15.000 bultos que quedan por devolver a sus propietarios.

De esta forma, como ya se había anunciado ayer, esta jornada serán en total 54 la suspensión de operaciones previstas, que se suman a las casi 250 decretadas en los cuatro primeros días de funcionamiento de las instalaciones, que pese a los 6.000 millones de euros de inversión han visto cómo se imponía el caos debido al fallo en el mecanismo de las maletas, diseñado para gestionar 12.000 por hora a lo largo de 18 kilómetros de cintas transportadoras.

Sin embargo, tras la mañana de este lunes, la aerolínea destacó que gran parte de los problemas que afectaron a la terminal en su estreno han sido resueltos, si bien aclaró que culminar la reasignación del equipaje por distribuir llevará tiempo, especialmente debido a la necesidad de acometer la supervisión de la seguridad manualmente por los fallos del sistema automático.

Así, las maletas han sido repartidas por las demás terminales del aeropuerto londinense y algunas, incluso, se han trasladado a Manchester y Escocia para su procesado. No obstante, el presidente de British Airways, Willie Walsh, aclaró que actualmente los sistemas, "en general, están funcionando bien" y, tras reiterar que no prevé dimitir por la crisis, prometió que la plantilla "no descansará" hasta que la T5 trabaje "a un alto nivel".